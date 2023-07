Ya operan 55 nuevos camiones en Chihuahua y otros están por llegar: Francisco Lozoya

El líder transportista Francisco “El Güero” Lozoya, informó que actualmente por la ciudad circulan 55 camiones de transporte público nuevos, mismos que ya prestan el servicio a la ciudadanía.

Asimismo, comentó que se han adquirido otras 78 unidades nuevas, sólo para las rutas Riberas, Tarahumara y Circunvalación 2, las cuales ya están a la espera de ser recibidas por los diferentes concesionarios, mientras que otros ya iniciaron con sus trámites para obtener los créditos que les permitan dar los enganches para la adquisición de más camiones nuevos.

Señaló que para rutas como la de Riberas de Sacramento, la Tarahumara y para Circunvalación 2, todas operadas por Permisionarios Unidos, se están solicitando los nuevos camiones aún y cuando los que ya operan no se encuentran fuera de modelo.

En este sentido dijo que los concesionarios están adquiriendo cada vez más camiones, con el fin de cumplir con la modernización del Sistema de Transporte Público en la ciudad de Chihuahua.

“Los nuevos camiones van a ir llegando paulatinamente, porque la verdad de las cosas es que las unidades no se encuentran en las plantas para su entrega inmediata”, subrayó.

Francisco Lozoya expuso que, en el caso de Permisionarios Unidos, no hay ningún problema con la modernización de las unidades, sin embargo, en las rutas en donde está operando la Ruta Troncal, no hay avances porque no están trabajando y se encuentran detenidas.

Cabe mencionar que están por cumplirse el plazo de los 90 días para la modernización de las unidades, para algunos concesionarios que fueron notificados en días posteriores al anunció del aumento a la tarifa del Transporte Público.

Sobre esto, la autoridad estatal ha sido insistente en que se cancelarán las concesiones de quienes no cumplan con los acuerdos establecidos en la sesión del Consejo Consultivo de Transporte.