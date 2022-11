Acredita comisión de expertos que exfuncionarios fueron víctimas de tortura

Aplicaron el protocolo de Estambul a 5 testigos protegidos y se acreditó que fueron víctimas de tortura psicológica y emocional.

El Centro Iberoamericano de Educación y Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) conformó una comisión investigadora interdisciplinaria, en la que peritos y psicólogos entrevistaron a 5 presuntas víctimas del delito de tortura por el ex fiscal apegados al protocolo de Estambul.

Así lo informó la representación social en la audiencia de formulación de cargos contra el ex fiscal de Derechos Humanos Francisco G. A., quien leyó los currículums de los expertos que participaron en este examen, provenientes de países como Colombia y Costa Rica, expertos en derechos humanos, derecho internacional, psicología forense y aplicación del protocolo de Estambul.

Los hallazgos fueron que las declaraciones proporcionadas tienen elementos suficientes para acreditar que las víctimas fueron sometidas a un proceso reiterado y prolongado de declaraciones e interrogatorios por parte de agentes del estado que violaron sus derechos humanos.

Se realizaron solo 5 de las 6 de las víctimas pues una de ellas salió del país por motivos laborales; se levantaron 14 declaraciones presentadas en la carpeta de investigación 24935, en la que se concluyó que todas las supuestas víctimas fueron consistentes que fueron sometidos a periodos prolongados de interrogación por parte de agentes de la Fiscalía General de la República.

De indicó que las víctimas tuvieron diversas afectaciones físicas, psicológicas y sociales, como: insomnio, migraña, crisis de ansiedad, gastritis, colitis, problemas renales, ginecológicos o afectaciones en la vida sexual; las afectaciones psicológicas fueron baja autoestima, ansiedad crónica, trastorno post traumático, pensamientos suicidas, y las sociales: pérdidas de empleo, estigmatización social, consumo de alcohol y de comida incontrolado, afectaciones en general a sus proyectos de vida. .

Los expertos visitaron la ciudad de Chihuahua entre los días 6 a 10 de junio del 2022, y entrevistaron a las presuntas víctimas quienes de manera voluntaria se sometieron al protocolo de Estambul, los días 7, 8 y 9 de junio del 2022; las entrevistas se realizaron en una suite del Hotel Sheraton, donde hubo agua, café y alimentos.

Se observó consistencia en todas ellas respecto a algunos de los hechos, la forma de ser requeridos y las acepciones de su persona y familia que siguen presentes,

todas las personas víctimas con consistentes que desde el 2017 fueron requeridas por agentes de la FGE para presentarse a declarar pero nunca en las oficinas sino en la anterior Casa de Gobierno, la Casa Zarco, aunque no estuvieron privadas de la libertad oficialmente en un centro penitenciarios, la Casa Zarco se convirtió en un centro irregular de interrogatorios.

Se indicó que las víctimas se sintieron durante todo ese tiempo en extrema vulnerabilidad y violaciones a sus derechos humanos de manera sistemáticas, pues se sentían privadas de la libertad, no podían abandonar el lugar hasta que los agentes se lo indican y quienes les decían que tenían que estar disponibles 24 horas del día y recibían amenazas sobre que serían encarcelados o sus patrimonios serían afectados, así como sus familias; esto, durante 2017 y 2018 e incluso durante el 2021.

Las víctimas dijeron que vivieron interrogatorios de entre 3 y 12 horas, de manera casi diaria, particularmente en fechas importantes y días de descanso como sábados, domingos, días festivos, navidad y año nuevo; todas sospechaban que sus celulares estaban intervenidos y que eran acosados; llegaban patrullas a sus domicilios para llevarlos a la casa Zarco, donde los obligaban a permanecer sin tomar ni comer ni ir al baño.

“Gritos, malos tratos, amenazas, incomunicación, aislamiento, falta de alimentos y bebidas, privación de ir al baño, acciones que se recrudecían cuando sus declaraciones no eran satisfactorias con lo que los agentes querían y que no contaron nunca con la presencia de su defensor jurídico durante los interrogatorios”, indicó la representación social.

Previo a la exposición de este hecho por la representación social, se leyó el testimonio de una víctima cuya identidad permanece protegida, quien comentó que el acusado Francisco G. A. solía “amenazarme con detenerme en cualquier momento si no colaboraba como él lo pedía en todos los Expedientes X, me dijo que si yo salía de ahí o llamaba a mi abogado me olvidara de cualquier beneficio y que podía incautar bienes de mi familia; su actitud siempre fue agresiva, gritona, amenazadora, de hacerte sentir acorralado y presionaba constantemente”, rezó el testimonio.