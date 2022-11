Emitirá FGE más órdenes de aprehensión contra exfuncionarios corralistas

En breve se emitirán nuevas órdenes de aprehensión contra ex funcionarios corralistas, informó el Fiscal General Roberto Fierro Duarte, quien indicó que en días próximos se reunirá con personal de la Cancillería y de la Fiscalía General de la República para solicitar que se liberen más órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios, aunque evitó decir cuántas serían.

Agregó que se tienen más personas implicadas en los supuestos casos de tortura de los que se acusa a Francisco G., por lo que en próximos días se busca aprehenderlos y sumarlos al proceso judicial que se realiza actualmente.

Fiscal General / Foto de: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Quiero dejar muy claro que los procedimientos contra el ex gobernador continúan y continuarán hasta el final; vamos a tener más detenidos, no puedo decir quiénes ni cuántos”, aseveró y para concluir dijo que no se tiene aun la certeza de que se llamará a declarar al ex fiscal no tenemos un dato preciso de que podamos llamar a declarar al ex gobernador Javier Corral y al ex fiscal César Peniche.

Aseveró que no hay un sentido de revancha política en este caso, y recordó que la carpeta de investigación se integró debido a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio vista del caso y les pidió que realizaran la investigación.

Por otro lado, aseveró que no hay peligro de que se caigan las carpetas de investigación de corrupción contra ex funcionarios duartistas, puesto que se tiene muy claro la ruta del dinero, por lo que son las pruebas más fehacientes y que no se necesita torturar a nadie para obtener una declaración y poder demostrar el caso.

“Recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dio vista y nos dijo que si no teníamos carpeta integramos una investigación que nos llevó a este resultado y de ninguna manera tiene que ver con un revanchismo, no podemos permitir que en Chihuahua se realicen esas actuaciones de tortura, es muy lastimoso que a través de ese tipo de prácticas se generen investigaciones para llevar a gente a la cárcel”, reiteró el funcionario estatal.

Por otro lado, el Fiscal lamentó la muerte del ex funcionario Francisco G. A. y dijo que no hubo un despliegue exacerbado de la fuerza pública contra el hoy aprehendido y finalmente se reservó comentar al respecto debido a que el ex fiscal solicitó intervención de la Comisión de Derechos Humanos.

“El ex fiscal no tiene por qué temer, estamos en una administración diferente, no estamos en busca de personas ni amenazando, y precisamente lo que tratamos es que no vuelva a pasar un caso de tortura”, sentenció Fierro Duarte.

Finalmente, dijo que este caso no busca beneficiar al exgobernador César Horacio D. J. sino que es para conocer la verdad de cómo se dieron las cosas durante el gobierno de Javier Corral en las investigaciones de los conocidos Expedientes X.