Advierte Colegio de Médicos sobre "efecto cascada" de eliminación de 35 NOM

El vicepresidente del Colegio de Médicos de Chihuahua, el doctor Jesús Lozano, afirmó que la eliminación de 35 Normas Oficiales publicadas el pasado 1 de junio en el Diario Oficial de la Federación que entre otros puntos incluían atención y prevención de enfermedades crónicas, puede llevar a graves consecuencias en todo un sistema, tanto de salud, económico o de derecho.

"Eliminar una norma es quitar los criterios orientadores, y al quitarlos provoca inseguridad, de no saber lo que se va a hacer en un cierto momento", afirmó.

Añadió que principalmente afectará sobre la atención, programación, valoración de los resultados, y todo tipo de aspectos que pueden provocar un error, "por no llevar un proceso de atención adecuado".

"Lo que nosotros vemos es que si no llevamos ese proceso, vamos a tener unos problemas muy severos a todos los niveles", expresó, ya que no sólo es sobre las normas que se acaban de eliminar o que se están eliminando, en materia salud.

"Esto puede traer un efecto cascada, porque a lo mejor se van eliminando normas que afecten situaciones de todo tipo, económicas, químicas, de derecho", refirió el vicepresidente al considerar que una decisión de tal magnitud no debería tomarse a la ligera, sin dimensionar consecuencias o tener un panorama del proceso a sustituir.

"Nosotros no estamos en contra de la modificación de las normas, pero sí en contra de la eliminación de éstas", expresó el representante del Colegio de Médicos de Chihuahua.

Agregó: "La idea hubiera sido, primero hacer una revisión para ver dónde había fallas, cuáles eran los problemas y cómo se podrían solucionar, y con base a eso, trabajar para rectificarlo".

Refirió que "hay cuestiones normativas a todos los niveles, constitucionales, de vida, la misma Ley General de Salud, y la idea es revisar y actualizarse".

Puntualizó que reavivar las normativas implica hacerlo con base a reformas bien estructuradas "y no nada más a la aventura, llegar y decir, 'no me gusta' y quitarlas de tajo, es en verdad gravísimo".

El presidente del Colegio de Médicos agregó que no se ha dado a conocer otra postura respecto a una sustitución de normas, estamos pensando que van a realizar normas nuevas y al meter esas normas nuevas vamos a decir que están cambiando las reglas del juego, pero desafortunadamente cambian las reglas del juego de un día para otro, no es tan fácil, pues tendría algún impacto.

Foto: Archivo | El Sol de Durango

Hacer una norma al vapor va a provocar más problemas todavía

Se está provocando una incertidumbre jurídica y a nivel institucional, que no vamos a saber realmente programar qué clase, cuáles son las formas en las que se van a trabajar los programas, qué clase de atención se le va a dar a la gente, pues ya teníamos una normativa que regía esa clase de trabajo.

Expuso que "pensar que con esas normativas íbamos a llegar a un nivel de corrupción, también deberiamos estar pensando si destruir toda la normatividad de un solo golpe".

La Federación Nacional de Consejos Médicos ya lanzó una postura, un reclamo respecto a la forma en que se realizó este movimiento de quitar la normativa.

No se consultó si se iba a provocar alguna alteración en los tratamientos, incluso puede afectar muchísimo la situación económica porque puede haber una modificación en la forma en la que se realicen las licitaciones de medicamentos e insumos médicos para trabajar con esas patologías que en un momento dado están en juego.

Cabe recordar que el pasado 1 de junio se publicó en el DOF las 35 Normas Oficiales que daban atención a enfermedades como cáncer de mama, cervicouterino, enfermedades de transmisión sexual, diabetes, obesidad entre otras, tras la decisión del Comité de Normalización de la Secretaría de Salud.

Además de las normas de prevención y atención a enfermedades, fue cancelado el proyecto PROY-NOM-050-SSA2-2018 orientado al fomento, protección y apoyo a la lactancia materna.

Se eliminó de igual forma la norma de promoción y educación para la salud en materia alimentaria; otra sobre promoción de la salud escolar; para el tratamiento del sobrepeso y obesidad.

Otras normas eliminadas en materia de salud fueron la prevención y control de enfermedades bucales; la de prevención, control, manejo y tratamiento del cólera; prevención y control de infecciones de transmisión sexual; prevención, tratamiento y control de las adicciones y atención a la salud de niñas y niños, entre otras.

Salud

Normas eliminadas que impactan en enfermedades de mayor incidencia

*NOM-008-SSA3-2017: para el tratamiento del sobrepeso y obesidad,





* NOM-014-SSA2-1994: para prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino.





*NOM-041-SSA2-2011: para prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.





*NOM-015-SSA2-2010: para prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus.





*NOM-030-SSA2-2009: para prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica