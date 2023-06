Alerta ante anulación de 35 NOM: Regulaban la atención al cáncer y la diabetes

El secretario de Salud del Estado, Gilberto Baeza, señaló la cancelación de 35 Normas Oficiales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de junio, que brindaban atención y prevención a enfermedades como algunos tipos de cáncer, diabetes entre otras, no tienen que afectar la operación ni atención para el estado de Chihuahua.

"La cancelación o modificación de normas es algo que autoridad federal es la que tiene el control, es algo que normalmente se hace, ahora de una manera mayor, sin embargo, nosotros estamos previendo que lo que el gobierno federal está pretendiendo hacer es alinearse con sus programas del Más Bienestar", afirmó el funcionario.

Expresó que esto no significa, que como Estado, no se tenga (no se vaya) a seguir atendiendo, el tipo de padecimientos que dichas normas regulan.

"Debe estar el gobierno federal ya listo con nuevas normas, con nuevos lineamientos que permitan a todos los estados orientar sus trabajos", afirmó Gilberto Baeza.

Sin embargo, dijo "eso no nos limita a nosotros, para seguir prestando la atención a las y los chihuahuenses".

Añadió que “estaremos bien atentos de que no se trastoque esto y le estaremos entrando nosotros, con responsabilidad al tema".

Enfatizó en que "se estará atendiendo lo que el Estado tenga que atender" y señaló que "no se prevé alguna disminución en los servicios de salud estatales", por lo que continuarán con mucha responsabilidad las instrucciones de la gobernadora María Eugenia Campos, es decir, brindar atención en materia de salud, a las y los chihuahuenses.

Expuso que "ahorita en la operación, a nosotros, no nos llega a afectar, ni nos debe estar afectando en la atención; no nos está restringiendo, pero sí debe de estar el gobierno federal regulando"

Advirtió que "lo que el gobierno federal pretenda omitir, que afecte a la salud de las y los chihuahuenses, nosotros habremos de alzar la voz, habremos de intentar los caminos legales que sean necesarios, para que esto no suceda".

El titular de la Secretaría de Salud del Estado afirmó que "es responsabilidad de nosotros, estar encabezando cualquier esfuerzo que lleve a la defensa de las y los chihuahuenses"

De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del 1 de junio, se cancelan 35 Normas Oficiales que prevenían y daban atención a enfermedades como cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, enfermedades de transmisión sexual, así como diabetes, obesidad, entre otras.

Esta cancelación se llevó a cabo tras decisión del Comité de Normalización de la Secretaría de Salud y algunas entraron en vigor el 1 de junio.

Además de las normas de prevención y atención a enfermedades, fue cancelado el proyecto PROY-NOM-050-SSA2-2018, cuyo fin era el fomento y la protección y apoyo a la lactancia materna.

Otra norma eliminada fue la NOM-043-SSA2-2012, de promoción y educación para la salud en materia alimentaria; la NOM-009-SSA2-2013, enfocada a promover la salud escolar; la NOM-008-SSA3-2017, para el tratamiento del sobrepeso y obesidad.

Otras son la NOM-013-SSA2-2015, enfocada a la prevención y control de enfermedades bucales; la NOM-016-SSA2-2012, encargada de vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera, la NOM-039-SSA2-2014, de prevención y control de infecciones de transmisión sexual; la NOM-028-SSA2-2009, sobre prevención, tratamiento y control de las adicciones y la NOM-031-SSA2-1999, para la atención a la salud de niñas y niños, entre otras.