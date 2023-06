Advierte diputado Aguilar que Tamaulipas continúa presionando para llevarse el agua

El diputado del Partido Acción Nacional, Luis Aguilar, advirtió sobre la amenaza que se mantiene en la entidad toda vez que Tamaulipas ha sostenido su intención de llevarse parte del agua de las presas que se tienen en Chihuahua.

Esto, luego de que, durante la Comisión de Recursos Hidráulicos y Agua Potable Saneamiento del Congreso de la Unión, el diputado e Tamaulipas, Juan González Lima, puso de nueva cuenta sobre la mesa el tema de la apertura de las presas chihuahuenses para el trasvase de agua.

Ante esto, Aguilar Lozoya advirtió que el Gobierno Federal, con el apoyo de los legisladores de su partido, busca desestabilizar a la sociedad chihuahuense llevándose el recurso que la entidad se ha encargado de almacenar para prevenir una escasez con el pretexto del Tratado de 1944.

Recordó que el pago del Tratado que se tiene con Texas se realiza por quinquenios y el actual no concluye aún, por lo que no se está incumpliendo de ninguna manera con lo acordado, motivo por el cual Chihuahua continuará aportando el agua para ello a través de las demasías y escurrimientos.

En ese sentido, el panista llamó a la ciudadanía a no dejarse engañar sobre los dichos que aseguran que no se ha dado cumplimiento al Tratado y resaltó que no existe conflicto con Estados Unidos.

Por el contrario, subrayó que se trata de un “capricho” del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, al no tener una planeación ni administración del vital líquido en su entidad, por lo que a toda costa pretende que los demás lo rescaten de la situación que se vive en esa región sin tomar en cuenta la situación que atraviesan los otros Estados.

Es preciso mencionar que fue hace más de un mes cuando el Gobierno del Estado de Tamaulipas hizo la petición expresa a la Federación de que gestione lo necesario para que agua de las presas de Chihuahua sea trasvasada a su entidad, dado a que no cuentan con la suficiente para las actividades cotidianas.

Ante esto, legisladores locales de los partidos de oposición se mantienen alerta y a la expectativa de lo que pueda suceder en las próximas semanas, especialmente ante las altas temperaturas que se presenta en Chihuahua.