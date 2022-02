Afectados de Aras se plantan frente a Palacio de Gobierno

Un grupo aproximado de 30 personas, tomaron las calles aledañas a Palacio de Gobierno, par exigir justicia por los afectados de la empresa Aras Investment Business Group, quienes perdieron parte de su patrimonio al invertir en dicha empresa.

"Maru no más simulación, no más complicidad, si a judicialización, pedimos justicia, nos mintieron, pedimos que nos atiendan no queremos secretarios, el Fiscal no ha hecho nada" comentaron el grupo de afectados.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Los inconformes cerraron la calle Aldama en uno de los accesos de Palacio de Gobierno, donde se apostaron con decenas de cartulinas para solicitar justicia para todos los afectados por esta presa de inversión.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Cuestionaron que a pesar de existir más de 4 mil denuncias no hay ni una sola detención, y en cambio sigue la impunidad en este caso de posible fraude.