Alcaldes avalan los trabajos del primer informe de Maru Campos

En el marco del Primer Informe de Resultados de la gobernadora María Eugenia Campos los alcaldes de Delicias, Juárez y Parral, Jesús Valenciano, Cruz Pérez Cuéllar y César Peña entre otros avalan los trabajos de la jefa del poder ejecutivo.





Presidente Municipal de Ciudad Juárez

El alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, felicitó a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván por dar a conocer a los chihuahuenses su primer informe de gobierno.

Sin abundar en el tema, el alcalde mencionó que fue un informe muy completo, donde la mandataria estatal destacó todos los aspectos que tiene que ver con el estado de Chihuahua, pero en particular con lo que tiene que ver con Ciudad Juárez.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar estuvo presente en el primer informe de resultados de la gobernadora del estado a invitación de la misma ejecutiva estatal María Eugenia Campos.

Presidente Municipal de Parral

Ante la presentación del Primer Informe de resultados de la Gobernadora del Estado de Chihuahua, César Peña Valles reafirmó su compromiso de continuar trabajando en coordinación con la titular del Ejecutivo para el bien de los parralenses.

Por lo anterior, el Alcalde de Parral comentó que fue convocado este sábado para asistir al Primer Informe de la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván; sin embargo, de manera previa habrá un desayuno.

“La Gobernadora ha tenido un año de retos muy fuertes como continuar con las obras que quedaron pendientes tanto del exgobernador César D., como Javier Corral y el poder atender la situación económica que dejaron pasados gobiernos ha sido todo un reto”, señaló.

Presidente Municipal de Delicias

Por su parte el alcalde de Delicias Jesús Alberto Valenciano García, reconoció su trabajo coincidiendo con otros líderes, diciendo que la mandataria ha cumplido con los compromisos hacia su región.

“No hay compromiso que la mandataria haya dejado pendiente con la ciudad más importante de la región sur del estado” consideró el presidente municipal deliciense, tras la presentación del informe.

Por lo anterior resaltó la relación recíproca y amistosa con la administración de Campos Galván, ya que desde su municipio aportan soluciones para las problemáticas del Estado de Chihuahua.

Presidente Municipal de Jiménez

Marcos Chávez, alcalde de Jiménez felicitó a la mandataria por su informe de actividades, resaltando los proyectos que se han logrado concretar en beneficio de las y los jimenenses.

El Alcalde hizo énfasis que el municipio de Jiménez se ha visto beneficiado con múltiples proyectos en pro de las y los jimenenses, destacando que en materia de seguridad es uno de los rubros por el que Jiménez se ha visto fortalecido.

“El equipamiento que se ha recibido para el área de seguridad fue muy importante, ya que se vio cristalizado un apoyo a uno de los rubros más importantes para los habitantes de Jiménez”, platicó.

Presidente Municipal de Zaragoza

El alcalde de Zaragoza, Homero Márquez, señaló sentirse contento con el desempeño de la Gobernadora del Estado por el apoyo que ha brindado al municipio quien calificó ha “sacado” de grandes apuros a la población con sus estrategias implementadas inclusive en toda la entidad, lo que ha permitido la recuperación en las finanzas.

“Hemos llevado distintos proyectos a las Secretarías y todos han sido respaldados, gracias a Dios y a su buena voluntad hemos logrado grandes cosas para el municipio de Zaragoza, desde la cabecera al igual que para las diversas comunidades”, indicó el Edil.

Manifestó que encuentran una gran satisfacción en la manera en que se ha buscado llevar el rumbo del estado, pero además las estrategias implementadas han podido llevar el recurso a cada municipio sin que Zaragoza sea la excepción para los diversos proyectos.

Presidente municipal de Guachochi

José Miguel Yáñez, agradeció a la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván por el apoyo brindado a la población serrana, argumentó una buena colaboración con el equipo del Estado, mismo que consideró muy abierto y de finas atenciones, por lo que a la fecha se siente respaldado con el trabajo.

El Edil al ser cuestionado respecto al trabajo de Campos Galván en la entidad al rendir este sábado su Primer Informe de Gobierno, dijo que a la fecha el municipio ha tenido el respaldo total de la mandataria con obras de mayor necesidad al considerar a Guachochi como una zona prioritaria para la sierra.

Señaló que ha notado cómo el Gobierno del Estado ha buscado posicionar a la población serrana, por lo que se ha previsto en el futuro es un crecimiento en turismo, dotar de servicios básicos a la región desde las comunidades hasta la cabecera, entre otros proyectos que en su momento serán planteados y sin duda respaldados, conocedor de la buena coordinación del Estado.

Presidente municipal de Matamoros

Jesús Enrique Peña, dijo realizar un buen trabajo en el municipio gracias a la coordinación que hay con la propia Gobernadora del Estado y su equipo de trabajo, con quienes se acude a gestionar y la postura siempre ha sido de apertura en todos los sentidos para trabajar, además de considerar que la mandataria sacó la “casta” para concretar proyectos en la población.

Señaló que han sido tiempos difíciles para el propio Gobierno del Estado así como para los municipios con el retiro de los apoyos del Gobierno Federal, sin embargo, la mandataria de Chihuahua implementó un fondo, el cuál denominó “Chihuahua Avanza” para apoyar a los municipios.

Dijo que ese fondo es para aquellos municipios en el que no llegó un recurso federal determinado por el Coneval. “En Matamoros no llegó ese recurso en el 2022 como si no tuviéramos necesidades y con ese fondo del cual sacaron al municipio no se puede abatir el rezago social que para ello es”.

Escrito por Isabel Velazco | El Heraldo de Chihuahua / Isaac Molina, Gorki Rodríguez y Alejandra Pérez | El Sol de Parral / Salvador Miranda | El Heraldo de Juárez