Allanan negocio que producía material sexual para adultos en pleno centro de la ciudad

En pleno centro de la ciudad de Chihuahua fue cateado por la Fiscalía General del Estado un edificio de tres pisos ante la presunción de que en esa propiedad se utilizaban las instalaciones para producir material pornográfico.

Luego de que un juez de Control emitiera la orden de cateo, los agentes de la FGE intervinieron ayer por la mañana el domicilio, localizado en la calle Progreso, muy cerca de la avenida Teófilo Borunda, para comenzar con las investigaciones correspondientes sobre esas posibles empresas “fachada”.

También te puede interesar: Catean domicilio en el centro de la ciudad; buscan obtener evidencias sobre algunos delitos

Los agentes fueron los que recibieron la denuncia formal y la información de que en esas instalaciones se estaba produciendo material pornográfico de forma ilegal e, incluso, podrían estar involucrados menores de edad, por lo cual han comenzado con las investigaciones correspondientes.

Foto: Pedro Córdova | El Heraldo de Chihuahua

En uno de los accesos del inmueble se aprecia la leyenda Office Solution Call Center, que fue por la puerta en la que lograron ingresar los agentes investigadores, mientras que el resto de las ventanas y puertas del primer piso se mantenían cerradas con una reja de metal que impedía la visión para el exterior e interior.

En otra de las entrada de la fachada que da a la calle Progreso se encuentra un anuncio de una supuesta empresa llamada A7Studio, la cual está registrada en redes sociales como una empresa de “streaming model, empoderamiento y seducción”, y además refiere contar con su ubicación física en Chihuahua.

Esta empresa refiere capacitar a personas que desean generar contenido para mayores de edad, de una forma supuestamente legal y con las reglas que los propios modelos impongan para generar un dinero extra. Su número de contacto cuenta con una lada de Singapur de acuerdo a la misma información publicada por A7Studio.

Chihuahua Aumenta delito de trata de personas más de un 50% durante el 2022

Mediante sus redes sociales el negocio ofrece a los usuarios tener una oportunidad de empleo desde su propio domicilio, y sólo contestando llamadas, sin especificar mayor información, pero que podría estar vinculado con el supuesto call center que también se publicita en este edificio.

En el exterior del edificio se aprecia una fachada con gran deterioro y abandono, además, la mayor parte del tiempo se encuentra cerrado con las cortinas que bloquean las ventanas y los accesos al mismo, además de que no existe mayor información ni detalles sobre los servicios que ofertaban como un negocio formal.

Los agentes que ingresaron al edificio lograron asegurar diferente material electrónico, alrededor de 30 piezas de cómputo, que van desde CPU hasta memorias de diferentes presentaciones y prestaciones, las cuales serán analizadas por los elementos de la Fiscalía General del Estado en próximos días.

Al arribar al negocio, los agentes ubicaron a dos mujeres al interior del inmueble, mismas que fueron aseguradas para buscar mayor información sobre la operatividad de la empresa, conocer nombres, organigrama y todo lo relacionado con los locales albergados en este edificio.

Al lugar acudieron cerca de 20 elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes se hicieron cargo de acordonar el área cercana al domicilio, así como de ingresar y comenzar a buscar evidencia y toda la información necesaria para continuar con la investigación correspondiente.

Los agentes rodearon el edificio con varias unidades de la corporación, las cuales cerraban los accesos y salidas, mientras que otros agentes se replegaron en un perímetro de 50 metros de distancia, para evitar algún incidente con los propietarios de este negocio u otra persona involucrada.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Toda la evidencia se mantiene en resguardo de la Fiscalía General del Estado para su respectivo procesamiento, sin embargo, solicitarán a un juez de Distrito la autorización para que los agentes investigadores puedan ingresar a los dispositivos, para conocer si se mantiene o no evidencia constitutiva a un delito de pornografía o trata de personas.

Al momento no se ha determinado si existe o no algún tipo de delito, ya que de encontrarse cualquier menor de edad se podría catalogar como un delito sexual, e incluso si se tratara de personas adultas, si fueron obligadas a realizar el material se podría identificar como un delito de trata, pero aún deben recabar mayor información para determinar si existe o no un delito por sancionar.