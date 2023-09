Alumnos de odontología continúan en paro hasta que se reflejen acuerdos

Más de 120 alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, continúan en su paro de actividades hasta que alguna de las peticiones acordadas el día de ayer se refleje dentro de la facultad.

El pasado 11 de septiembre se llevó a cabo una charla con los alumnos inconformes, con el Rector de la UACH Luis Rivera Campos quien terminó pactando alrededor de 22 acuerdos con el alumnado, sin embargo, estos estudiantes permaneces dudosos ante la legitimidad del acuerdo por lo que decidieron continuar con el paro de actividades en el turno matutino.

Los alumnos piensan mantener su manifestación pacífica hasta que se refleje alguna de las peticiones que quedaron acordadas para corto plazo, como lo son la llegada de 36 minisplits, 40 escariadores y 40 lámparas de fotocurado, además de 6 autoclaves nuevas para este viernes.

Alumnas de noveno y décimo semestre comentaron que las soluciones dadas el día de ayer son a largo plazo y no inmediatas, lo único que estuvieron realizando durante la mañana de hoy 12 de septiembre es el mantenimiento en la pintura de rampas y fachadas de los salones, sin embargo, eso no es lo que los alumnos están pidiendo.

Una de las peticiones más recurrentes además de la compra del material para las clínicas, es el clima de los salones, debido al calor insoportable los estudiantes encuentran difíciles permanecer en los salones, por ello es que llegarían 36 minisplits para instalarse el próximo lunes, no obstante a una de las alumnas cuenta que le dijeron que “no se pueden instalar porque no tenemos planta de energía y se van a botar las pastillas”.

“Ayer nos tuvieron hasta las 2:00 de la mañana realizando el supuesto acuerdo” comento uno de los estudiantes, quien estuvo en la facultad y todo el movimiento del día de ayer desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche cuando arribo a la facultad el Rector Luis Rivera, y salieran del campus pasadas las 12:00 de la noche.

Una estudiante de noveno semestre de la Facultad de Odontología comentó que deben de realizarse que se respeten los plazos y fechas que acordaron, “no pedimos clínicas de primer mundo, pero sí dignas para nuestros pacientes”, asimismo la joven señala que las manifestaciones y el paro continuarán si las promesas no son cumplidas.

Foto: Redacción | El Heraldo de Chihuahua

Mientras que estudiantes de 4to reclaman que en los acuerdos incluyeron solo las peticiones de los últimos semestres sobre las clínicas, cuando ellos batallan por las malas condiciones en que se encuentran los laboratorios de la facultad donde la mayoría de las fantomas dentales no sirven, y en las tarjas que están en mal estado no les sale agua a presión.

Alumnos desde cuarto hasta decimo semestres se encuentran en paro debido a las malas condiciones en que se encuentra la facultad, que además de ser un impedimento para proseguir en su educación, también se ha vuelto un martirio el tomar las clases teóricas por la falta de climas y las condiciones de los techos que comienzan a caerse a pedazos.

Hasta el día viernes que es cuando debe reflejarse una de las primeras promesas por parte del rector y del director Juan Antonio Galache, que son las autoclaves que tienen fecha de entrega para este mismo viernes.

De igual forma, Galache aprobó la libertad de ejercer su derecho a protestar de los alumnos, por lo que no será motivo para reprobar ni atrasarse en sus clases, mientras el movimiento siga siendo pacifico, “tampoco no vamos a dañar lo poco que tenemos”, contesto una de las alumnas de último semestre.