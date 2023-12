Amparos de exalcaldesa de NCG buscan evadir prisión preventiva y anular el proceso

El abogado Francisco Martínez Valle, informó que al momento se han interpuesto dos amparos en nombre de su defendida Cynthia Marina C.D. para que pueda llevar el proceso en libertad condicional, por lo que espera que en poco más de un mes pueda obtener la resolución del Juzgado de Distrito.

De acuerdo al abogado, los recursos interpuestos en el Poder Judicial de la Federación, pretenden amparar a la exalcaldesa de Nuevo Casas Grandes, de la vinculación a proceso que dictó un juez de control en su contra por el delito de peculado agravado, tras la venta de unos terrenos en propiedad de la administración municipal.

Asimismo, el segundo de los amparos, busca la protección de la justicia federal, para evadir la medida cautelar de prisión preventiva, esto luego de que fuera instruido por un juez de control, bajo la causa penal 3980/2023, luego de que fuera capturada el pasado mes de noviembre por agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Juárez Nombra Cabildo a Edith Escárcega como nueva alcaldesa de Nuevo Casas Grandes

Martínez Valle señaló que espera que las resoluciones, sea positiva en relación a su representada, con lo que tanto la medida cautelar como la vinculación quedarían sin efecto, si así lo considera el juez federal que analice los argumentos contemplados en los dos amparos interpuestos por la defensa.

Recordó que los amparos siguen en análisis para determinar si conceden o no el acto reclamado por la defensa de la exalcaldesa de Nuevo Casas Grandes.

El amparo tramitado en contra de la prisión preventiva fue identificado como 2483/2023, mientras que el segundo recurso no se había registrado por parte del órgano judicial, por lo cual no existe, de momento, un número para identificar el recurso de amparo tramitado por la defensa de la exalcaldesa.

En ese tenor, el exfiscal zona centro dijo desconocer el actual estatus de la secretaria del ayuntamiento quien fue considerada prófuga desde la detención de la exalcaldesa, debido a que no la representa. Por lo que no tiene conocimiento si fue detenida o no por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Cabe recordar que el juez de control determinó el pasado 15 de noviembre que la ahora exalcaldesa permaneciera en prisión preventiva, en el plazo de un año. Esto mientras la defensa recaba pruebas a favor de la imputada.

De acuerdo a la investigación que mantiene la Fiscalía Anticorrupción en el Estado, fue acusada por el delito de peculado por un daño económico de más de 2 millones de pesos, esto con la enajenación de bienes inmuebles de forma irregular y sin qué ingresará a las arcas municipales dicho recurso público.

La exsecretaria del Ayuntamiento, se encuentra considerada como una prófuga de justicia, al haber evadido la justicia tras haber sido buscada por los agentes investigadores, por lo que al momento no ha podido ser localizada.

Es de mencionar que la misma corporación cuenta con más denuncias en contra de la exalcaldesa, por irregularidades identificadas, a partir de junio de 2022, que se observó un aumento en el registro de varias personas contratadas que comenzaron a percibir mensualmente cantidades que oscilan entre los 30 mil a los 50 mil pesos, sin que se proporcionara información sobre su función o justificación que respaldara la asignación de estos recursos por parte del Municipio.

Se identificaron al menos cinco personas registradas como contratadas en el Ayuntamiento, sin que se encontrara evidencia de una función oficial o justificación que respaldara su inclusión en la nómina. Esto sugiere la posibilidad de que estas personas fueran "aviadores", es decir, individuos que recibían remuneración económica sin desempeñar ninguna labor formal, simplemente prestando su nombre para recibir una compensación financiera.