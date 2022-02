Ana Herrera desarrolla su arte en la ilustración

La chihuahuense Ana Herrera se considera ilustradora sin dejar de lado el arte de la pintura, aunque ambas ramas van encaminadas de la mano ella, dice, se aboca más a la ilustración, muestra de ello es uno de sus trabajos que se encuentra localizado en una parada de autobús aquí en la capital con la técnica de grabado sobre linóleo enfocándose en la mujer rarámuri para representarlas y darles voz, quienes han salido adelante a pesar de la contingencia, esta obra se llevó a cabo gracias a la convocatoria que lanzó el Municipio titulada Artebús Resiliente.

“Las imágenes que la ciudadanía pueden visualizar en la calle Libia, de la colonia Romanzza son de mujeres de la etnia tarahumara que están elaborando cubrebocas, así como Lorena corriendo en la sierra, de igual manera Dolores Batista también está incluida en esta pintura que es una poeta rarámuri quien con su trabajo ha logrado que las comunidades conserven el acervo cultural de su etnia, mi intención fue honrarlas”, señaló.

Su gusto en estas áreas viene desde su infancia, ya que desde entonces, comenta, su madre la llevaba a los museos donde conoció las obras de la famosa mexicana Frida Khalo, la admiración de esta pintora, de Coyoacán, la motivó a ejercer y desarrollar sus técnicas en la ilustración y por lo cual ya tiene planes a futuro de llevar a cabo un proyecto de grabado sobre linóleo enfocado en la cultura chihuahuense, siendo su deseo presentarlo en el Museo Sebastián.

Foto: Cortesía | Ana Herrera

“Mi interés por la ilustración viene desde niña, pero hasta que fui adulta me animé a aventurarme en ella, comencé mi formación académica en una escuela de diseño gráfico, pero decidí continuar mis estudios en Artes Plásticas ya que me interesa seguir aprendiendo y crecer dentro del mundo del arte. Mis técnicas favoritas son el gouache y el grabado sobre linóleo, me gusta ilustrar sobre mi entorno y mi ciudad aunque algunos temas en mis obras pueden tener influencia también en el ukiyo-e”, finalizó la artista.

Foto: Cortesía | Ana Herrera

DATO:

En esta convocatoria fueron elegidas 14 personas, donde cada una de ellas plasmó con destreza su técnica en este oficio en una parada de autobús