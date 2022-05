Analizan responsabilizar a CNBV por omisión ante fraude de Aras

La diputada María Antonieta Pérez indicó que ella y su equipo de trabajo están buscando la viabilidad de demandar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sea reconocida como responsable por omisión ante el fraude de Grupo Aras, pues comentó, debió darse cuenta de que algo andaba mal con la compañía y que el patrimonio de miles de chihuahuenses corría peligro.

Chihuahua Solicita Hacienda pago de impuestos a afectados por Aras pese a ser víctimas de fraude

Indicó que entre las gestiones a las que les da seguimiento, está la notificación que hizo el fiscal Javier Fierro Duarte sobre la emisión de una ficha roja en la Interpol para buscar a Armando Gutiérrez en 194 países: “nos preocupa porque no hemos tenido la confirmación de esta noticia, no aparece todavía la ficha, la verdad no creo que el Fiscal haya mentido porque es algo muy serio, pero tenemos que verificar ese dato”, comentó la legisladora.

Adicionalmente, indicó que hay serias diferencias entre la Fiscalía de Ciudad Juárez, y la Fiscalía de la ciudad de Chihuahua, puesto que en esta última quieren ver el tema en los juzgados civiles y mercantiles, cuando claramente es un asunto penal, señaló.

“Voy a buscar una cita con el fiscal Javier Fierro Duarte para que todas las fiscalías homologuen sus criterios y puedan llevar el mismo camino en las investigaciones y procesos judiciales”, añadió María Antonieta Pérez.

Recordó que ya son más de 5 mil las denuncias de personas afectadas por Aras y que es muy grave que la Comisión Nacional Bancaria no ha reconocido su responsabilidad, pues no tiene mayor compromiso públicamente: “Tenemos que demandar a la CNBV para que responda a los afectados, pues es responsable por omisión, ellos tuvieron que haber detectado este fraude. Que saque un comunicado diciendo que no estaban autorizados en nada abona al problema. No se vale que diga que no estuvo enterado, entonces ¿cuál es su trabajo? Necesitamos hacer valer el derecho mexicano a que se cuiden los patrimonios da las familias”, comentó.

Para concluir, envió un mensaje a las personas afectadas por Aras, diciéndoles que sigue al pendiente el asunto y que no lo soltará, así como que la bancada de Morena en el Congreso Local está al pendiente y comprometida para continuar con las gestiones y asesorías a las personas que se vieron afectadas.