Andrea Meza conquista Florida en bikini rojo

El rojo es un color que transmite pasión, amor, energía o calor, de hecho se utiliza el azul como color representativo del frío y el rojo del calor, asimismo, transmite una gran gama de sensaciones, por ejemplo, energía, espontaneidad, autonomía, independencia o sensualidad. Andrea Meza, ex Miss Universo, nos demuestra que el rojo puede ser un buen color para empezar el año con todo. Aunque no sea uno de los colores presentados como tendencia 2022, el rojo es una tonalidad atemporal y sensual. La chihuahuense ama este tono y lo usa en cada ocasión que puede, hay que recordar que cuando triunfó y puso a México en todo lo alto usó un elegante vestido rojo que cautivó.

Definitivamente el rojo es el color de Andrea Meza, la mexicana ha regalado momentos inolvidables a sus seguidores portando este matiz único y ahora lo vuelve hacer desde el cálido estado de Florida donde se dejó ver en bikini tomando el sol. La originaria de Chihuahua no necesitó de ir a la playa para lucir un traje de baño en uno de los tonos que más le favorecen. A través de su cuenta de Instagram compartió una serie de fotografías donde se le ve en un momento de relax, pero con mucho estilo. El look de la ocasión amerita hablar de ello, así que toma nota para seguir el paso de la ex Miss Universo.

Andrea lució un bikini de diseño tradicional con corte triangular en la parte de arriba y sujetadores en los costados en la parte de abajo. Si bien el traje de baño que eligió para esta ocasión es bastante sencillo, con mínimos detalles que salen a relucir, aprovechó la simplicidad de éste para brillar a su manera. ¿Cómo logró lucir increíble con este bikini? El secreto esta vez no son los accesorios, como algunas otras celebridades suelen llevar, sino su peinado. La joven de 27 años apostó por la clásica trenza francesa doble, éstas se caracterizan por fijar por completo el cabello como si se trataran de dos coletas, siendo una excelente opción para evitar que el cabello vaya hacia nuestro rostro, y aunque no se le vio nadar, este peinado es ideal para la alberca y el mar.

Foto: Facebook | Andrea Meza

Esta no es la primera vez que la originaria de Chihuahua lleva este bikini, Andrea ya lo había portado en Hawái, cuando se encontraba realizando actividades como parte de su reinado en Miss Universo. En aquella ocasión sólo le bastó llevar unos lentes de sol en color rojo para robar miradas y ser el centro de atención. Varias personalidades han apostado por el concepto "less is more" que busca destacar la belleza de la simplicidad del diseño por medio de otros acentos en su look, en esta ocasión la mexicana lo hace con su trenzado. Esta tendencia tomó fuerza en el verano de 2020 y ahora con estas imágenes que nos regala la joven de 27 años nos queda claro que viene por una temporada más en los próximos días de sol.

DATO:

La exreina de belleza se une a la tendencia del "clásico bikini" que ha llevado anteriormente: Salma Hayek, Mariana Rodríguez y más recientemente Camila Cabello