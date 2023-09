Apoya Loera expulsión de Adriana Terrazas de bancada de Morena

El delegado de programas federales en el estado de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, afirmó que apoya la decisión que externaron 10 diputados que integran la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en el Congreso del Estado de Chihuahua, sobre dejar a la diputada Adriana Terrazas fuera de su grupo parlamentario.

“Si ella no está dispuesta a sumarse a la voluntad colectiva de un grupo de diputados, que fueron electos por el pueblo, la verdad es que, ¿qué está haciendo ahí? Yo le doy la razón a los diputados, -y eso que no muchas veces se las doy-, aunque ellos son los que tiene la facultad para este tipo de decisiones”, afirmó Loera de la Rosa.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Por su parte, la diputada presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, Adriana Terrazas Porras, acotó que su trabajo al frente de la presidencia del Congreso, avala su quehacer legislativo, además de que cuenta con una experiencia de muchos años que la avala.

“Merezco, por supuesto, estar en la presidencia. Tengo una experiencia que me avala, de muchos años. El hecho de que me hayan reelecto como presidenta del Congreso, habla del trabajo que se hizo; que se hizo digno, -incluso-, hay un reconocimiento que se hizo en su momento, del coordinador de la fracción de Morena, quien me dijo que había sido un trabajo institucional, y que no podía hablar mal de mi trabajo. Creo que la reelección, es precisamente un reflejo del trabajo que se hizo”, afirmó Adriana Terrazas.

En ese sentido, explicó que no ha sido expulsada del partido; sino que hubo un intento por expulsarla hace un año, sin embargo, la Comisión de Honor y Justicia, les respondió que no había a lugar y no había elementos para hacerlo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Ellos lo que pretenden hacer ahorita, es expulsarme de la bancada. No tienen la facultad. Hicieron ellos una mesa totalmente inconstitucional, en la que se erigieron ellos como órgano interno del partido. No tienen esa facultad, no existe en los estatutos esa facultad, para que ellos me puedan correr. Sin embargo, sí, en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica dice, que los diputados pueden adherirse o separarse a voluntad propia de una fracción parlamentaria”, sostuvo Terrazas Porras.

Para finalizar, agregó que se ha enterado por los medios de comunicación que han dicho que la han separado de la bancada y que la han expulsado. “yo no tengo ninguna notificación al respecto, y mientras no tenga un documento que lo avale, podré tomar acciones al respecto”, concluyó.