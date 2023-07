Aprueba Cabildo contrato plurianual para la construcción del Relleno Sanitario Mápula

El regidor Francisco Turati presentó el dictamen que emite la Comisión de Hacienda y Planeación, en el que se autoriza a celebrar un contrato plurianual para la realización de la obra Nuevo Relleno Sanitario Mápula.

El contrato plurianual indica que se ejercerán este año 2023 la cantidad de 122 millones 982 mil 30 pesos, mientras que para el próximo año serán 67 millones 514 mil 379 pesos.

Dicho contrato tiene una vigencia para ejercerse durante todo el año fiscal 2024, condicionado lo anterior a la resolución favorable que se dicte en los procedimientos jurisdiccionales y/o administrativos, que se siguen por la construcción del Nuevo Relleno Sanitario, siempre y cuando no exista impedimento jurídico para que se materialice el proyecto.

Lo anterior durante la sesión ordinaria de Cabildo, celebrada en el Palacio Municipal de Chihuahua, durante la mañana de este miércoles 26 de julio.

Te puede interesar: Trabaja Gobierno Municipal en Plan B para disponer de basura en Chihuahua

De acuerdo a La Comisión de Hacienda y Planeación, se estipula que se contemple la obra pública para ejercer el egreso correspondiente a la obra pública de la construcción del Relleno Sanitario Mápula.

La fracción edilicia de Morena se abstuvo de votar, argumentando un tema de orden, por el proceso jurisdiccional que existe en este momento.

Chihuahua Difieren de nuevo audiencia sobre juicio de amparos del Relleno Sanitario Mápula

En voz del regidor Elier, sostuvo que no votaron en contra, porque están a favor del proyecto, no obstante consideró que no son los tiempos.

Posteriormente, fue puesto a votación de las regidoras y regidores, el alcalde Marco Bonilla; el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Rascón; en el Pleno del Cabildo. El dictamen fue aprobado por mayoría de votos.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Destacó que por tratarse de una obra necesaria para los chihuahuenses que implica la salud, higiene y ambiente de la Capital, los regidores votaron por mayoría en sesión Ordinaria de Cabildo, el contrato plurianual que terminaría en el ejercicio fiscal 2024, con un techo presupuestal de 190 millones 496 mil 409 pesos, para la construcción del Nuevo Relleno Sanitario Metropolitano Mápula.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La obra contemplada a realizar con este recurso, consiste en la construcción, operación y mantenimiento de un sitio de disposición final para Residuos Sólidos Urbanos, y Residuos de Manejo Especial, que brindará servicio a los municipios de Aldama, Aquiles Serdán y Chihuahua, la cual involucra métodos y obras de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con el fin de controlar, a través de la compactación e infraestructura adicional, los impactos ambientales.