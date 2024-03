Aprueban por unanimidad licencia de Marco Bonilla, queda a cargo Jorge Cruz Russek

Los integrantes del honorable Cabildo de Chihuahua, integrado por regidoras, regidores, el secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, la síndica municipal, en la sesión ordinaria aprobaron por unanimidad la solicitud de licencia del presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza.

“A los chihuahuenses, las situaciones como en la que me encuentro no son nuevas, y las sabiduría popular la ha expresado de diferentes maneras, ‘no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza’. Eso es lo que ha ocurrido, ha vencido el plazo para el que fui electo hace casi tres años. Es el momento apropiado para hacerme un lado y dejar la alta responsabilidad de presidir esta ciudad, se vea afectada por el enorme ruido de las campañas políticas que ya están en marcha”, expresó el alcalde con licencia Bonilla Mendoza.

En ese sentido, Marco Bonilla expresó que el Gobierno de la ciudad exige atención y tiempo total, por lo que es necesario que quien la dirija, pueda darle todo eso.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

“Ha llegado la fecha de hacerme a un lado y participar en otro proyecto que requiere toda mi concentración, esfuerzo y tiempo”, expuso.

Sobre su ausencia durante los últimos meses de la administración 2021-2024, aseveró que se va sumamente tranquilo, por dos motivos igualmente fuertes; el primero es que puede confiar en las personas que se quedan en el Gobierno Municipal, en particular al Ayuntamiento de Chihuahua, que representa las diferentes expresiones de la sociedad, quienes le han conocido y han visto día a día la pasión que tiene de trabajar cada día por esta gran ciudad de Chihuahua.

“Me apasiona el gran pasado de esta ciudad que la sostiene con raíces tricententarias, y el futuro que nos dará una mejor ciudad que la que recibí. He cumplido el sueño de aquel niño de Chihuahua 2000: hijo de una mamá soltera, guerrera, como muchas en Chihuahua, hijo de un papá que ha migrado a Estados Unidos de América. Egresado de escuela pública, y que ha podido cumplir el sueño que ese niño se fijó a los 14 años de ser presidente municipal para dar oportunidades a todas y todos, para jugar, a aprender, crecer y desarrollarse”, compartió.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Compartió sobre los logros y alcances de la administración en el oriente, poniente, norte y sur de Chihuahua Capital, y aunque reconoció que falta mucho por avanzar, sostuvo que la ciudad ha mejorado, llegando a una Chihuahua que es una ciudad más competitiva, más innovadora y participativa.

“Chihuahua es una ciudad donde no se vive con miedo, es una ciudad limpia, mejor iluminada, con mejores espacios deportivos para la convivencia de las y los deportistas; en síntesis, para la convivencia de las familias: Chihuahua cuenta con una administración honesta y transparente referente para todo el país”, manifestó.

En su participación durante la sesión de Cabildo, mencionó que el segundo motivo por el que se retira con toda tranquilidad, es porque deja la ciudad en muy buenas manos: el alcalde suplente Jorge Cruz Russek, quien dijo que es un apasionado de Chihuahua, de su historia, de su gente, y afirmó que no hay duda que Chihuahua será dirigido por un profesionista competente.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

“Podrán ahora conocerlo mejor, ahora que tendrá sobre sí, reflectores que nunca ha buscado ni necesitado; Chihuahua está en buenas manos. Jorge, muchas gracias por tu decisión de aceptar esta suplencia, gracias también por tu orientación y tu consejo, gracias por acompañarme estos tres años de trabajo”, se dirigió a quien lo suplirá en la alcaldía durante los siguientes meses.

Marco Bonilla agradeció a todos y cada uno de los colaboradores de este Gobierno Municipal quienes han trabajado con profesionalismo, eficacia, eficiencia y trabajo duro.

“La gran mayoría seguirán acompañando a Jorge en este proceso, y quiero pedirles ya no como jefe, sino como amigo, que sigan trabajando por Chihuahua de forma permanente, que requiere trabajo de 24/7, estoy seguro que seguirán dando buenos resultados. Cierro con mensajes para dos familias, la primera para la familia de Jorge, para su esposa Luisa, para sus hijos, entre quienes se encuentra Jorge, con quien ya he trabajo, a su familia, gracias por prestarle a Chihuahua a su esposo, a su padre, a su abuelo, por estos meses. También es un reconocimiento y un mensaje de gratitud, a mi propia familia, a Karina, a mis tres hijos, a mi madre, a mi padre, a mi hermana. Sé que no ha sido fácil regalar el tiempo que legítimamente les pertenece a ustedes, para donarlo a nuestra amada casa común, pero me da mucho gusto en estos 30 meses, haber descubierto que hemos abrazo juntos esta causa de tener un mejor chihuahua, y juntos vamos a seguir adelante con los proyectos que vengan. Gracias, los amo”, expresó Bonilla Mendoza.

Finalmente, agradeció a los integrantes del Honorable Ayuntamiento, “a la distancia a Raquel y Ernesto; gracias a todos, puedo dar testimonio al pueblo de Chihuahua que ha estado representado a lo largo de 30 meses por perfiles, que si bien, no siempre coincidimos en las formas, sí lo hacemos en el fondo de hacer de Chihuahua una mejor calidad de vida para todas y para todos que así lo necesitan. Puedo dar testimonio del amor con el que cada uno de ellos hace su trabajo por nuestra querida ciudad. Gracias a la síndica por la honradez con la que cuida los recursos municipales. Gracias a todas, gracias a todos, nos seguimos viendo”, finalizó.

Así mismo, el secretario del Ayuntamiento, Roberto Andrés Fuentes Rascón, mencionó que en caso de falta temporal o definitiva, se llamara al suplente, quien estará obligado a desempeñar el cargo, Jorge Cristóbal Cruz Russek protestó como presidente municipal suplente del Municipio de Chihuahua, y continuó presidiendo la sesión ordinaria de Cabildo, para dar continuidad al evento.

“Es mucha la emoción, así que me voy a dar el permiso de pararme, me has dejado la vara muy alta, pero estoy deseoso de tomar el reto. El municipio de Chihuahua es un gran municipio, porque hay grandes gentes que quieren trabajar, de eso se trata. Nadie es dueño de la razón, agradezco mucho la oportunidad de servir a mi comunidad”, afirmó.