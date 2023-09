Arriban 350 migrantes más a Chihuahua; fueron forzados a bajarse del tren en el desierto

Los migrantes siguen arribando a los patios de Ferromex, un grupo de alrededor de 350 personas llegó durante la madrugada desde el desierto de Chihuahua a pie, luego de haber sido dejados en ese lugar.

Con base en los testimonios dados por los mismos venezolanos que venían en un tren desde Torreón hasta la capital, fueron forzados a bajarse de éste en el desierto durante la madrugada, supuestamente por agentes de migración, por lo que tuvieron que emprender camino a pie para llegar a Chihuahua.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Esta no es la primera vez que estas personas en situación de movilidad alegan haber sido forzados a bajar del tren y dejados en el desierto, donde pasaron más hambre y sed de la que han soportado desde que comenzaron su viaje a la frontera hace más de dos meses.

La mayoría de los migrantes tomaron lugar bajo el puente de la Juan Pablo II, donde llegaron dos camionetas particulares a brindarles comida y agua, mucha gente tiene miedo de bajarse de los trenes; temen el ser robados, maltratados y violentados tanto por sus mismos compatriotas como por las autoridades de la capital.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Durante la noche pasada algunos de los migrantes que habían llegado a la ciudad se fueron en diferentes medios de transporte, desde vehículos particulares hasta taxis y conductores de aplicaciones de viajes como Uber y Didi, dejando atrás en las vías de Ferromex su rastro en basura y ropa sobre la tierra.

En el transcurso del pasado 28 de septiembre, algunos de los migrantes venezolanos habían prometido limpiar las instalaciones para no perjudicar a los trabajadores del Grupo México, y que no se les considerara como un problema para el estado, no obstante, era demasiada la gente que se quedó durante dos días en los patios de Ferromex, y no todos ellos cumplieron con la limpieza de la basura que generaron.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Los ferroviarios pasaron gran parte de la mañana despejando las vías, recogiendo botes de plástico, latas, contenedores de comida, bolsas de mercado, cobijas y ropa sucia, entre otras cosas materiales que los migrantes dejaron en el patio de las oficinas de Ferromex.

Según varios de los migrantes que vienen desde Torreón, aún quedan poco más de mil personas esperando la oportunidad de subirse a uno de los trenes para seguir con su camino a la frontera; de igual forma, en Monterrey se reporta que una gran cantidad de gente en situación de movilidad acampan cerca de las vías esperando el próximo tren.