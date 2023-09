Se suma Guardia Nacional a control de cruce en puente Jerónimo-Santa Teresa

Se sumó la Guardia Nacional a las labores de control y orden en el cruce de Jerónimo-Santa Teresa, donde también se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

“La Guardia Nacional también está cuidando que entren todos en orden y sigan la línea, andan tomando evidencias de que están entrando en orden”, informó el operador de quinta rueda Roberto Gómez.

Destacó que de manera fluida se desarrolló por la mañana el cruce de tráiler tanto cargados como vacíos hacia los Estados Unidos, por dicho puente.

“Todo el orden, una sola filita de puros vacíos, que están llegando acá por el lado de Anapra y por el entronque de la carretera Casas Grandes a Santa Teresa vienen todos los cargados”, mencionó.

“Está avanzando rapidito, andan entregando boletos y lo hicieron en una camioneta para que nadie se metiera a las filas, todo en orden y están cuidando”, agregó.

Mediante la entrega de números a los operadores de quinta rueda conforme van llegando, realizan de manera más organizada las filas en el puente Jerónimo- Santa Teresa.

“Entiendo que entran y salen (elementos estatales), nosotros finalmente armamos un equipo de gente que está, le llaman boleteros, porque le van dando el boleto al operador que llega y de esa manera al momento de llegar a la aduana vemos si se brinco o no se brinco, si se le saca de la línea”, informó Manuel Sotelo, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga.

“Pero como no tenemos facultades, no somos autoridad, es cuando nos ayuda la policía estatal, a decir tu salte, nosotros no podemos, es gente que le empresas transportistas está poniendo para que hagan esa administración de la línea, bajo el principio que a la hora que llegaste te formas”, agregó.

