Firman IEE e Ichitaip Declaración sobre la protección de datos durante la contienda

El Instituto Estatal Electoral (IEE) y el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) firmaron este jueves la Declaración Conjunta sobre la Protección de Datos Personales durante el Proceso Electoral 2024 en el Estado de Chihuahua.

Esto, tiene el objetivo de proteger los datos personales, no solo de los candidatos a los diferentes cargos públicos que se tienen en juego en la actual contienda electoral, sino de las demás personas que de alguna manera se encuentran participando en este Proceso Electoral.

Es por ello que en dicha firma participaron igualmente representantes de las nueve fuerzas políticas que se tienen en la entidad, PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, Morena, Movimiento Ciudadano, México Republicano y Pueblo, quienes se comprometieron a respetar este derecho que es la protección de los datos personales, tal como lo marca la ley.

Sergio Facio Guzmán, comisionado presidente del Ichitaip, comentó que en ocasiones anteriores se ha podido constatar la vulnerabilidad hacia los candidatos, por lo que resaltó la importancia y trascendencia de esta declaración a fin de que se pueda sobrellevar esta contienda de la mejor manera posible.

“Queremos que este ejercicio sirva precisamente en Aras de la transparencia y de la democracia”, externó destacando que están de brazos abiertos para recibir a los candidatos que tengan alguna duda al respecto de sus derechos.

Aclaró que no se trata de estar sancionado cuando no hay acceso a la información o se vulneran los derechos de las personas, sino que más bien se enfocan en prevenir que no se afecten los derechos de las personas en este tema.

Yanko Durán Prieto, consejera presidente del IEE, comentó que estas actividades permiten recordar la importancia de resguardar los datos de todas las personas asegurando que “somos muy respetuosos de los derechos humanos, entre los cuales se encuentra la protección de los datos personales”.

En ese sentido, se comprometieron a atender esos principios para salvaguardar la integridad de cada persona por medio de la no vulneración de su información personal, de acuerdo a lo que mandara la ley al respecto; “para este proceso siempre estaremos de puertas abiertas”.