Asegura FGE edificio de empresa Xoy Asesores por investigación de fraude vs Yox Holding

El edificio de la empresa identificada como Xoy Asesores en Inversión Independiente S.A.P.I de C.V. fue asegurado por elementos de la Fiscalía General del Estado, tras una investigación que mantienen bajo la carpeta 19-2024-00502 en contra de Yox Holding S.A. de C.V. por el delito de fraude en perjuicio de diferentes persona en el estado de Chihuahua.

El grupo Xoy es la matriz que alberga a la empresa Yox, así como otras filiales como Chihuahua FC y otros más que se encuentran establecidos en el edificio ubicado en la colonia Ángel Trías, el cual fue asegurado por elementos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, quienes colocaron sellos de aseguramiento, como cintas de precaución para que no puedan ser utilizados.

Te puede interesar: CNBV había eliminado a Yox de lista de empresas fraudulentas: Antonieta Pérez

Los sellos y todo el material de resguardo de la Fiscalía, impide a los dueños y a los trabajadores del lugar que ingresen al edificio, y además se pueda mantener en resguardo, hasta que se resuelva si existe o no elementos suficientes para determinar que se dio el delito antes mencionado.

Bajo la instrucción de la agente Miriam Janeth Tarango, Coordinadora de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 229, 230, 231, 232, 233, 234 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue que se llevó a cabo el aseguramiento, con la finalidad de que no se alteren, destruyan desaparezcan los bienes que son objeto o productos del delito que se indaga en la carpeta de investigación, así como atendiendo a los derechos de las víctimas a la reparación de daño.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

El oficio, refiere que los bienes inmuebles identificados e individualizados con número de inscripción, libro, sección y domicilio fueron localizados a través de la información que se halló en las páginas oficiales de la empresa, así como la información que compartieron los afectados de la empresa.

De igual forma, informa que en la querella presentada por Oscar Guadalupe presentada en fecha 08 de enero de 2023 manifestó, “yo estuve realizando una investigación acerca de cómo obtener ganancias con mi dinero y me topo con la empresa de Yox, esto en internet, ahí venia su origen y que tenía aproximadamente 3 años trabajando en el mercado de trading deportivo y que estaba regulada por Ia comisión nacional bancaria y de valores y es a través de internet por medio de una liga y la cual es yox.mx se me asigna un número de teléfono que es el 614 4 41 87 07 de Oficina y yo marco de mi celular y me atiende una señorita y me dice la dirección de sus oficinas en esta ciudad de Chihuahua ubicadas en Avenida Insurgentes #3326 de la Colonia Ángel Trías C.P. 31203”.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Dentro de la información expuesta en el motivo de la querella, se da a conocer que uno de los asesores de esta empresa de nombre José Ricardo, lo estuvo atendiendo, lo cual refuerza la información de que la misma se encuentra situada en este edificio que cuenta con la leyenda de XOY.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Actualmente en el estado de Chihuahua, se han presentado un total de 28 denuncias penales en contra de la empresa Yox, por el delito de presunto fraude, esto luego de que el día 4 de enero dieran a conocer que enfrentaban “dificultades financieras” y negaran el retorno de la inversión y pago de rendimientos.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Deportes Operan con normalidad equipos deportivos de Carlos Lazo, CEO de Yox

Las instalaciones resguardadas, se mantienen vacías desde inicio del año, a pesar de que al interior también albergan las otras marcas de XOY, como Chihuahua FC, Hijole, Upick entre otras que están relacionadas con el mismo propietario.

Aunque la empresa no está constituida en Chihuahua, las autoridades decidieron resguardar el inmueble para comenzar con las investigaciones, mientras que el CEO Carlos Lazo Reyes, no ha emitido un comunicado oficial, sobre lo que pasara con los miles de clientes que tiene en Chihuahua y otros estados como Jalisco, donde tenía la matriz de la empresa señalada de fraude.