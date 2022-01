Aseguramientos afectan a terceros, colaboramos en todo momento: Aras

La empresa Aras Investment Business Group, emitió un comunicado en el que informó que la Fiscalía General del Estado, ha comenzado a embargar bienes que ya no son parte de la competencia de la empresa, y que ahora están en terceras personas que no cuentan con alguna investigación en su contra.

"Por este medio, queremos señalar que parte de los bienes asegurados, por las autoridades gubernamentales, ya no son de la propiedad de la compañía, lo que afecta a tercer quienes ya tienen la pertenencia de dichos bienes" refiere parte del comunicado.

Explica que hubo algunos bienes que fueron cedidos a terceros mediante dación de pago y que han sido asegurados como medida precautoria, como resultado de las demandas interpuestas ante los ejes correspondientes.

"Aclaramos que en su momento si fueron de nuestra propiedad, sin embargo ahora pertenecen a otros terceros, que no se encuentran relacionados con nuestras actividades comerciales y que se han visto impedidos en la realización de sus actividades" continúa el comunicado.

Como un ejemplo de estos aseguramientos que se encuentran a nombre de terceras personas, son unos lotes en construcción que fueron asegurados el sábado, siendo los lotes 56,57,58 y 59 del fraccionamiento Pedregal del Alba.

"Comprendemos el proceso que las autoridades deben seguir y reafirmamos nuestra disposición de colaborar en lo que se requiera para la pronta resolución de los casos, por lo que agradecemos que se mantenga al margen a los terceros, no relacionados con la compañía, para que no se vean afectados en sus actividades comerciales" finaliza el comunicado que no es firmado por alguna persona de esta empresa.