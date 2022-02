Atenderá Condusef quejas por caso Aras

La diputada María Antonieta Pérez Reyes manifestó que ya tuvo contacto con la Condusef Chihuahua, dependencia que está lista para recibir denuncias en contra de funcionarios bancarios que estén intimidando, presionando o exigiendo a los cuentahabientes que les envíen cualquier tipo de información que pretenda la demostración lícita de los recursos que invirtieron en Aras.

Recordó que el pasado viernes presentó un exhorto ante la Diputación Permanente, a fin de que se investigara este tema; sin embargo, diputados de PRI y Morena votaron en contra para que la Condusef investigara a estos funcionarios y decidieron turnar el asunto a una “subcomisión inexistente", es así que ha decidido actuar por su cuenta.

La legisladora de Morena pidió a aquellos que se han visto afectados por Aras que denuncien si alguno está recibiendo presiones de cualquier funcionario bancario donde tengan o hayan tenido su cuenta y salieron los fondos para depositarlos con Aras, para turnarlos a la Fiscalía e inicie la investigación que pueda corresponder.

“Cuando un ciudadano abre una cuenta bancaria cumple con los requisitos del banco; entonces no se tiene que después estar fiscalizando y extrañamente los casos de los funcionarios de BBVA pedían que demostrarán la legalidad de los fondos solamente de las transacciones que hicieron con Aras; si de veras quisieran transparentar -cosa que no les corresponde- el origen de los ingresos, hubieran pedido la comprobación de todos los movimientos y no sólo de esos”, refirió.

Asimismo aprovechó para notificar que este lunes se tuvo la quinta mesa interinstitucional donde están 20 ciudadanos que representan a 4 mil inversionistas de esta empresa; además de autoridades fiscales, estatales, así como del Congreso del Estado.

Hizo saber que la semana pasada no asistieron el secretario de Gobierno, César Jáuregui ni el fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, sino sus representantes, por lo que los afectados demandaron la asistencia de los funcionarios, de lo contrario tomarán otras medidas.

La diputada morenista resaltó que viene trabajando fuertemente con el caso Aras ante la Federación, pero que desaforadamente no se ha tenido la respuesta esperada en lo que respecta a la Defensoría Pública Federal en Chihuahua, pues desde hace casi tres semanas se envió un oficio para que lo recibieran y poder hacer entrega personalmente de los mil 800 expedientes dentro de la acción colectiva.

Por ello adelantó que de no tener una respuesta favorable del representante de la Defensoría Pública Federal, José Sánchez Lara, está dispuesta a plantarse afuera de las oficinas en Chihuahua y/o acudirá con el representante nacional de la Defensoría.