Atenderá IMSS los fines de semana en Parral y Juárez

Con el objetivo de ampliar la atención para sus derechohabientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, amplía sus servicios, en las Unidades de Medicina Familiar en Parral y Juárez.

El IMSS dio a conocer, que se busca avanzar en la atención, para lo cual implementó el sistema de consultas durante los fines de semana, en ambos puntos de la entidad.

En Hidalgo del Parral, este el IMSS brinda atención en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) del HGZ No. 22.

De igual forma, en la UMF No. 65; en la UMF No. 67 y UMF No. 70, de Ciudad Juárez.

Cabe señalar, que estas unidades, se suman al servicio que desde hace varios años se brinda en la UMF No. 2, ubicada en Chihuahua capital, para beneficio de la población derechohabiente.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

De esta manera, la atención que se brinda los días sábados y domingos, son consultas de medicina familiar; nutrición y estomatología, que es lo relacionado con salud bucal.

También se brinda orientación de trabajo social, archivo clínico y farmacia, en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

Cabe mencionar, que esta medida, forma parte del "Programa de Unidades Médicas de Tiempo Completo", que instrumenta el IMSS para garantizar el acceso a la salud a sus derechohabientes en la entidad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El Instituto, invita a las personas adscritas a las unidades médicas mencionadas, a cambiar su consulta de medicina familiar, para ser atendidos el día de su preferencia (sábado o domingo).

Este trámite, debe realizarse en el área de Archivo Clínico de las UMF.