Auditor Superior imparte taller sobre fiscalización

A días de que sea presentado el informe de la cuenta pública 2022 de diversos entes gubernamentales, Héctor Acosta Félix, auditor Superior del Estado, realizó el taller "Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua" donde atendió y solucionó dudas relacionadas con el sistema de fiscalización de Chihuahua.

Acosta Félix resaltó en su charla sobre como en el 2007 se creó la Auditoría Superior del Estado (ASE), sin embargo, hasta el 2015 no se presentó ninguna observación y no porque no existieran, sino porque no se llevaban a cabo las auditorías necesarias para identificar irregularidades.

Fue a partir del 2016 que tomó el cargo el auditor Héctor Acosta que se comenzaron a realizar estas auditorías, de las cuales se emitieron observaciones a los entes gubernamentales.

Señalaron que en las cuentas públicas del gobierno del estado, en este año fueron registradas 176 auditorías, 36 en 2017, 59 en 2018 y 81 en el año siguiente; pero no fue hasta que en el 2020 y 2021, la ASE registró 120 en ambos años fiscales.

Además, explicaron que el proceso de auditoría, para ver los entes que fiscalizar y las cuentas públicas importantes; inicia programa anual de auditoría, para luego iniciar con el proceso; en caso de que en el proceso se encuentre alguna irregularidad; se notifica los resultados preliminares, donde se dan hallazgos y se da un plazo para que el ente auditado explique o justifique la irregularidad; reunión de confronta, la información justificada debe ser solventada, mientras que la que no se explicó es una observación.

De dichas observaciones se pueden derivar las acciones, donde se solicita la aclaración, si la falta es grave se realiza un informe de presunta responsabilidad administrativa o bien, un promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria; cuando la regularidad consiste en falta de compliminento de caracter fiscal, se hace promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; Denuncia de hechos; denuncia de juicio político.

El funcionario señaló que resultados significativos como las vinculaciones a proceso de los exsecretarios de Hacienda, Salud y Comunicación Social del exgobernador Javier Corral; así como las de la exfuncionaria de la Universidad Tecnológica de Chihuahua; del exauditor Jesús Esparza y del exalcalde de Saucillo y la más reciente, la ahora exalcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Ceballos.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

El auditor añadió que en 5 años lograron seis sentencias penales derivadas de las revisiones que llevan, que significa que prácticamente una quinta parte de la existencia que tienen los tres poderes superiores de la federación, tienen un 50 porciento de resultados en materia penal.

Durante el año 2023, el pasado 14 de noviembre se realizó la primera entrega con 18 informes individuales; luego el 27 de noviembre la segunda entrega con 29 auditorías; y el 4 de diciembre se realizó la tercera entrega con 14 revisiones o informes específicos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Y el titular de la Auditoría Superior del Estado, entregará a más tardar el 15 de diciembre al Congreso Local, e informe de la cuenta pública 2022, en el cual se incluyen 212 auditorías y 16 revisiones.