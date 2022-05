Aumenta 30% gasto en servicio médico

El gasto por atención médica particular aumentó entre los chihuahuenses un 30% en el primer trimestre de 2022, respecto al mismo periodo de 2021, al pasar de un promedio de 1,395 a 1,823 pesos por paciente, respectivamente, de acuerdo con el estudio Radiografía de Desabasto Informe de Transparencia de Salud, elaborado por el Colectivo “Cero Desabasto”, en las distintas entidades del país.

Dicho estudio revela que no sólo aumentó el gasto per cápita en atención médica privada, sino también el promedio de personas que dijeron haber pagado por el servicio, pues en 2021 se estimó que cinco de cada diez chihuahuenses tuvieron que pagar por un médico pese a contar con esta prestación en hospitales públicos, y para 2022 se estima que seis de cada diez chihuahuenses lo hicieron.

Te puede interesar: Aumenta déficit de especialistas en el estado

El reporte explica que los gastos por servicio médico entran dentro del llamado “gasto de bolsillo”, y es el que hacen las personas en categorías relacionadas con la atención a la salud.

Se señala que aunque la mayoría de las personas (70%) acuden de manera esporádica a atenderse de manera particular, otro porcentaje (20%) tiene que hacer el gasto al menos cada mes y medio, ya que se atienden algún padecimiento crónico o al que deben dar constante seguimiento.

En el restante 10%, refiere el reporte, las personas pagan atención médica por alguna emergencia, y tras ésta señalan que debieron dar seguimiento al gasto por al menos tres meses más, por lo que se considera un gasto de bolsillo “no fijo”, pero consecutivo por un periodo promedio de tres a cuatro consultas.

El reporte agrega que el gasto médico particular puede llegar a considerarse catastrófico cuando representa el 30% o más del ingreso disponible de las personas, quienes se ven obligadas a realizarlo por no contar con la prestación o no encontrar la atención que necesitan en clínicas públicas a las que tienen derecho

A inicios de 2022, en México 2 millones de personas más que a inicios de 2020 (primer trimestre) tuvieron que pagar por consulta o medicamentos. Asimismo, el gasto de bolsillo promedio se incrementó 40% al pasar de 2,358 en 2021 a 3,300 pesos en 2022.

El mayor incremento se presentó en el gasto en medicamentos con un gasto promedio de 480 pesos a inicio de 2021 hasta 659 pesos en 2022.

En servicio con un médico general, el gasto se elevó de 380 pesos la consulta hasta $450 entre el año pasado y el presente 2022, esto excluye a los médicos que atienden en consultorios de farmacias, donde de igual forma aumentó de un promedio de 50 pesos hasta 80 o 90 pesos entre 2021 y 2022.

El gasto en especialista se elevó considerablemente, pues a principios de 2021 se cobraba entre 1,100 y hasta 1,300 pesos la consulta, dependiendo la especialidad, y aunque a la fecha algunos especialistas cobran una mínima diferencia a lo que cobraban hace un año, muchos se cotizan hasta en 1,800 pesos la consulta.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!