Aumenta el número de personas desaparecidas; no se destinan recursos para su búsqueda

La desaparición de personas es un problema que se incrementa a diario, sólo al cierre del mes de octubre la Fiscalía General del Estado contaba con 45 reportes de desaparición o ausencia vigentes. En México hay 107 mil 025 personas desaparecidas y no localizadas; en Chihuahua 3 mil 498.

El activista Gabino Gómez, encargado del acompañamiento a familias con personas desaparecidas en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, señaló que le han llegado peticiones de ayuda de familias de Puebla, Veracruz, Hidalgo y Durango, quienes no han sabido nada de sus seres queridos, quienes emprendieron la travesía hacia el sueño americano.

Estos días, el dolor carcome a miles de familias con una persona desaparecida, pues a pesar de que los buscan con vida, en el fondo saben que podrían estar muertos. Ellos no tienen una tumba a donde llevar flores.

Chihuahua No buscamos culpables, sólo los queremos de vuelta: familiares de 13 migrantes desaparecidos

Además de ese dolor se enfrentan a que la Comisión Estatal de Búsqueda no cuenta con los recursos necesarios para realizar las indagatorias.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hasta las 16:35 horas del 1 de noviembre de 2022 había 107 mil 025 personas desaparecidas y no localizadas, de éstas 3,498 son de Chihuahua. De acuerdo con los reportes iniciados por particulares y autoridades, la entidad reporta 125 y 28, respectivamente.

Gabino Gómez destacó que en muchas ocasiones la entrega de pequeños fragmentos de huesos o hasta los resultados del perfil genético les otorga paz y ayuda a disminuir su dolor, pero sobre todo la incertidumbre de que su ser querido ya reposa en un camposanto y no está sufriendo.

El problema de desaparición es un flagelo para muchas familias, ya que comentó que muchas familias humildes que viven en el sur del país piden al Cedehm el apoyo para localizar a sus familiares, de quienes se tiene la certeza de que cruzaron e intentaron cruzar la frontera, pero no hay mayor información.

La labor de búsqueda por parte de las autoridades no es suficiente, no se destina el presupuesto necesario para ello. “Hemos podido ver cómo no cuentan con unidades en buen estado, tampoco se les brinda el combustible necesario”.