Aumenta presencia de niñas y niños pidiendo en la calle, con llegada masiva de migrantes

El alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó sobre el aumento de niñas y niños migrantes en los cruceros viales y calles pidiendo apoyo a las personas, lo que les expone a un gran riesgo; sin embargo, acotó que la autoridad municipal no está facultada para intervenir; aunque reiteró la disposición para colaborar con la situación migratoria que continúa en el norte del país.

“Nos preocupa y además, nos tiene amarrados de las manos, porque nosotros por acuerdos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Migración, no podemos intervenir en estos casos tratándose de migrantes. Siempre estamos tratando de privilegiar y salvaguardar la integridad de los menores en la ciudad y en este caso, pues no lo podemos hacer. Estamos en la mejor disposición de seguir colaborando”, agregó.

En el tema de la migración, Marco Bonilla detalló que afortunadamente no se ha detectado la comisión de delitos, por personas migrantes en la ciudad de Chihuahua; sin embargo, sí han recibido reportes de presencia de niños pidiendo dinero en las calles.

“En estos últimos días, tuvimos presencia de algunos menores acompañados de sus padres, solicitando dinero en la calle; particularmente en la zona de Periférico de la Juventud, fuera de los locales comerciales y en algunos cruceros de la de la ciudad, de esta zona”, detalló.

Las últimas semanas se ha registrado un cambio en las dinámicas y flujos de las personas migrantes que atraviesan la ciudad de Chihuahua, rumbo al norte, hacia ciudad Juárez, buscando llegar a la frontera con Estados Unidos, para poder ingresar a ese país.

La presencia de migrantes se ha hecho evidente en los vagones de los trenes que se dirigen hacia el norte, pero también, en algunos casos, deciden adentrarse en la ciudad, para conseguir algo de agua, comida, o saciar sus necesidades básicas, principalmente cuando van acompañados de niñas y niños, para quienes el viaje suele ser más complicado.

El alcalde Bonilla acotó que hasta el momento, no ha visto un pronunciamiento contundente por los integrantes de las cámaras y consejos empresariales a nivel nacional; aunque sí lo ha visto en el ámbito local.

“La exigencia no va al Municipio ni al Estado; la exigencia debe ir a la Federación y esperamos que esa exigencia se suba de tono a los a las Cámaras y Consejos Nacionales, porque debo decirles yo no veo un pronunciamiento fuerte por parte de las cámaras nacionales. De las locales, sí. Debo decirlo totalmente y además lo reconozco, pero no veo un pronunciamiento fuerte por las cámaras nacionales empresariales con el tema de la migración que afecta pues a millones de personas en este país”, concluyó.