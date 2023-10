En México no puedes arrestar a nadie por ser migrante: Gustavo Madero

“La migración no es un delito, en México migrar no es un crimen. En México no es considerado una falta administrativa, en México no puedes arrestar a nadie, por eso es injustificable lo que sucedió en la Estación Migratoria en Ciudad Juárez”, fue lo externado por el senador Gustavo Madero respecto a la situación que se vive en torno a la migración.

Ante esa situación en la que murieron 40 migrantes el pasado 27 de marzo luego de estar “injustamente detenidos” y el aumento del flujo migratorio que se sigue observando en el país, es que, a decir del coordinador del Grupo Plural, esto amerita “un entendimiento mayúsculo” entre el Gobierno de México y Estados Unidos.

Por su parte, los gobiernos locales deberán supeditar y actuar en consecuencia; sin embargo, Madero Muñoz fue insistente al subrayar que esta es una responsabilidad de la Federación, incluso el propio López Obrador desde el inicio fue quien les abrió las puertas a los migrantes centroamericanos.

Ello, dijo el senador, implicó una serie de señales que confundieron a la gente, pues no se sabe si son “bienvenidos o son malvenidos” dado que eso está implicando que arriesguen su vida y enfrentarse a una serie de retos ante la falta de política migratoria por parte del Gobierno de México en donde no se les da ni apoyos ni trabajo.

“Esto de patear el balón y echarse culpas no ayuda”, recalcó; por el contrario, lo que sí abona es reconocer que la migración se está desbordando y saliendo de control, así como el que nunca se ha estado en un momento tan grave como el que se está viviendo en el país y en la entidad.

Enfatizó que es una responsabilidad federal, la cual recae sobre los gobiernos locales toda vez que deben brindar atención a todas estas personas ya que tienen necesidades de higiene, seguridad y salud, motivo por el cual llamó a “no aventarse la bolita”, sino buscar la manera en la que cada uno puede ayudar.

Denunció que los gobiernos están atrapados en sus lógicas electorales y ahí entra el tema de la migración junto con el del fentanilo como los principales retos que se viven en la relación entre México y Estado Unidos y lo cual ha generado que hoy en día se tenga la frontera que une a ambos países desbordada.

Subrayó que la migración ya se ha superado al grado en el que no solo se ha frenado el comercio por el cierre de los puentes y la suspensión de trenes, sino que se observa cómo los migrantes buscan la manera en la cual lograr su objetivo de llegar hasta Estados Unidos. Inclusive, le llama la atención que los niños representan ya una tercera parte de la población en tránsito.