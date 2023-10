Crisis migratoria y económica es producto de una administración federal fallida: Romero Hicks

En su visita a Parral, el diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks, brindó una entrevista exclusiva para esta Casa Editorial en la que señaló que México enfrenta todavía cuatro cánceres que inhabilitan el desarrollo económico y social del país, haciendo referencia al primero como la falta de oportunidad para adquirir ingresos en la vivienda, y que esto desmiente entonces, que hay más de nueve millones de mexicanos que salieron de la pobreza. Por otra parte, expuso que la Administración Federal es fallida, pues hay crisis de migración, económica y hasta de obra pública. Asimismo, destacó que la Federación tiene en abandono al norte del país, enfocando las políticas para el pseudodesarrollo al sur de la nación.

Tras su visita por el estado de Chihuahua, por la región sur, el diputado Juan Carlos Romero Hicks dentro del marco del 84 aniversario del Partido Acción Nacional (PAN), acudió a la ciudad de Hidalgo del Parral para exponer su magna conferencia: “Los retos de México actual”, en donde describe que hay un dolor muy grande en el país, desde temas complejos de salud, y temas que no se han podido mejorar en el país, ya que existe mucha incertidumbre.

“Me han preguntado que si todo bien, y mi respuesta es, desde hace mucho tiempo que no y lo vamos a corregir”, manifiesta el diputado federal, quien explica que esto es porque existe no solo un cáncer, sino cuatro, que no permiten un bienestar para los mexicanos, y que, ante ello, se vive con incertidumbre y la falta de motivación.

El legislador guanajuatense, destaca que, la Administración Federal está siendo controlada por un Gobierno autoritario, regresivo, inepto y corrupto. Foto: Adrián Barrón | El Sol de Parral

El legislador guanajuatense, destaca que, la Administración Federal está siendo controlada por un Gobierno autoritario, regresivo, inepto y corrupto, sin embargo, que gran parte de la población parralense todavía le guarda respeto y admiración, dado que la descomposición acumulada fue tan grande y los valores que orientaban a gran parte del electorado era esperanza y cambio.

“Solo que el cambio que esperábamos no era el cambio que queríamos”, expresa el servidor público, quien señala que en la nación hay cuatro cánceres que se han estado desarrollando; el primero corresponde a la desigualdad social y a la pobreza, el segundo, es referente a la pérdida de los valores de los mexicanos. Por otra parte, el tercero va enfocado a la falta de seguridad en las zonas mexicanas, y que, de aquí se desprende la inseguridad y la delincuencia, que, a su vez, ocasiona mayor violencia, miedo y temor entre los habitantes de este país. Finalmente, señaló que, como último puesto, está el cáncer de la corrupción.

El cambio que esperábamos no era el cambio que queríamos, expresó el servidor público. Foto: Adrián Barrón | El Sol de Parral

Así pues, compartió que ha analizado la situación que vive el país, y que, como parte de las acciones que emprende el Gobierno Federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha realizado un buen diagnóstico del país, pero un pésimo tratamiento. “Si vemos cualquiera de los cánceres mencionados, nuestro presidente es amoral, no es empático, no conecta con la realidad, no se conmueve con el dolor, y en el tema de la pobreza el tratamiento que ha hecho es inapropiado”, dijo.

En este sentido, el diputado panista señaló que, en el caso de los programas sociales, se encuentra a favor de que se apoya las familias con mayor nivel de marginación, sin embargo, mencionó que desaprueba que los recursos se envíen a programas que no contribuyen a que exista un mejoramiento en la economía de las familias, y que, por consecuencia, tampoco en el país.

Declaró que, ante los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval), donde anunciaron que, del 2020 al 2022, la cantidad de personas en pobreza pasaron de 55.7 millones a 46.8 millones de mexicanos, definiendo así que, 36 de cada 100 mexicanos viven en algún nivel de pobreza. Ante ello, el exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero, indicó que las estadísticas que muestra este Consejo no están respaldadas por la realidad, pues señaló que solo es necesario salir a la calle para darse cuenta de las condiciones en que viven los mexicanos.

El país poco a poco va demostrando las ineficiencias del Gobierno Federal, señaló el legislador. Foto: Adrián Barrón | El Sol de Parral

En este sentido, el diputado continuó con la presentación de los cánceres que afectan a la nación, dando paso así, al cáncer de la pérdida de los valores en los mexicanos, donde destacó que, la juventud de la actualidad ya no tiene motivación para acudir a votar, dejando así, espacios que tienen que ser rellenados, y que, si la juventud no los rellena, ¿quién los rellena?

Romero Hicks respondió a su interrogante argumentando que es importante que todos voten, pues así, se garantiza que la democracia se cumpla conforme a la ley y que se puedan elegir a los candidatos idóneos para los cargos públicos. No obstante, señala que la democracia no solo se vive cada tres o seis años, sino que es un proceso constante, donde los ciudadanos pueden “despedir” a un funcionario en caso de que no ofrezca lo prometido o cumpla con sus responsabilidades, y esto a través de las diferentes funciones que tiene el Instituto Nacional Electoral.

Continuó con su presentación, ahora con el caso de la violencia, donde destaca que la inseguridad y la incertidumbre ha crecido de manera exponencial, señalando que hay localidades donde se tiene miedo y temor de salir. Finalmente, tocó el caso de la corrupción, mencionándolo de manera breve en que es un cáncer que puede distorsionar todo el sistema de un país y dejándolo inservible.

El entrevistado dijo que el país poco a poco va demostrando las ineficiencias del Gobierno Federal, pues destaca que no se tiene una política en concreto para ciertos aspectos que se presentan en la entidad federativa, tal como la migración. En este tema, el legislador expresó su solidaridad con quienes tienen que dejar su hogar, su familia y hasta sus amigos para ir en busca de un mejor futuro, y que esto es una costumbre muy común en todos los lugares, recordando que incluso, muchos de los mexicanos radican donde viven actualmente gracias a la acción migrante de sus antepasados.