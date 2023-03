Aumento a tarifa del transporte muestra la indolencia que mantiene el Gobierno: Morena

A nombre de su grupo parlamentario, el diputado Cuauhtémoc Estrada denunció la indolencia que mantiene el Gobierno del Estado en cuanto al tema del transporte público, pues con el aumento de tarifa que se planea, dijo que el único perjudicado continuará siendo el usuario.

El morenista recordó que fue el propio Gobierno del Estado quien hace varios años delegó a los concesionarios la tarea de dicho servicio y, ahora que estos ya no pueden con la carga debido a diversas cuestiones, las autoridades visualizan como solución el aumentar la tarifa al transporte público.

El diputado por Morena señaló que dicha estrategia “simplista” con la que pretenden solucionar las problemáticas relacionadas con el mencionado servicio no es en lo absoluto evolucionada ya que ni siquiera se hizo un estudio comparativo con otros países o entidades para poder tener un punto de comparación sobre el cual avanzar.

Desglosó que con los prestamos que les darán a los concesionarios para que adquieran nuevas unidades que puedan estar a la altura y logren ofrecer un mejor servicio no es la solución al problema, pues igualmente se está afectando a la economía de los usuarios, quienes dijo son los menos culpables de la situación.

“¿Eso en qué le soluciona al usuario si le vas a subir de todos modos la tarifa y el concesionario de todas maneras va a tener que pagar esos 250 mil pesos?”, cuestionó el legislador.

Subrayó que el responsable directo es el Gobierno del Estado, cuestión que con los años se ha olvidado; sin embargo, debe ser el primero en velar y garantizar un óptimo servicio sin perjudicar ni a los concesionarios ni a los usuarios.

En ese sentido, puso como ejemplo que, en otras entidades, es el propio Gobierno quien invierte recursos para comprar nuevas unidades que estén a la vanguardia y sean seguras para todos quienes las utilizan.

También hizo hincapié en que no están en contra de que cuando el Estado no puede prestar el servicio de transporte lo concesione, pero reiteró que no por eso se debe deslindar del tema y dejar en manos de los concesionarios y de los usuarios la operación del servicio.

Recordó que, pese a que ya hace tiempo que no hay un aumento en la tarifa en el transporte público, siempre justifican esa alza prometiendo que se mejorará el servicio; sin embargo, solo queda en palabras.

En cuanto al supuesto de que la problemática obedece al monopolio que se tiene en la entidad por parte de los concesionarios, dijo que igualmente dejaría al descubierto la falta de rectoría que hay por parte del Gobierno ya que finalmente el peso recae sobre esta autoridad.