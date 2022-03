Bajan 28% los delitos en la capital: Municipio

El Gobierno Municipal informó que gracias a la profesionalización de los elementos de la Policía Municipal, en el mes de febrero se registre una disminución del 28 por ciento en la frecuencia de delitos en el municipio, con respecto al año pasado, al poner en práctica las capacitaciones de actualización sobre competencias básicas de la función policial y protocolos para resolver adecuadamente situaciones de emergencia.

Ante esto el Alcalde Marco Bonilla Mendoza hizo hincapié en que el profesionalizar a los elementos de la Policía Municipal, siempre será el principal eje para el fortalecimiento institucional y la apuesta para mejorar la relación de los chihuahuenses con su policía.

Con este fin, los elementos se encuentran llevando a cabo un curso de actualización sobre competencias básicas de la función policial para reforzar las técnicas y tácticas policiales, así como los protocolos para resolver adecuadamente situaciones de emergencia, siempre apegados al uso legítimo de la fuerza y dentro del marco de la ley.

Sumado a sus esfuerzos, un grupo de 40 policías y agentes de detención concluyeron 20 horas de capacitación con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para sensibilizarlos en los temas de perspectiva de género, derechos humanos y ética profesional, informó Marco Bonilla.

Por otro lado el Director de Seguridad Pública del Municipio, Julio César Salas González, señaló que en el mes de febrero recuperaron 22 vehículos robados y detuvieron a 8 personas por posesión con auto con reporte de robo, una por robo de vehículo con violencia y otro por robo sin violencia.

Informaron también que con el objetivo de contar con elementos más preparados se abrió la convocatoria para la segunda academia de policía, la Directora del Instituto Superior de Seguridad, informó que los interesados deberán hacer su registro en la página: registro.policiachihuahua.gob.mx.

Para quien esté interesado debe cumplir con estos requisitos: Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; no haber sido condenado por delitos dolosos, ni estar sujeto o sujeta a proceso penal, certificado de bachillerato (o equivalente) o nivel superior.

Además tener entre 19 y 35 años; cartilla del SMN en el caso de los hombres; no hacer uso de sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes, ni padecer alcoholismo; gozar de buena salud física y mental; saber conducir automóvil; estatura mínima: hombres 1.65m, mujeres 1.55 m y no contar con antecedentes policiacos en los últimos 3 años y no ser reincidentes.

Debes presentarte en las oficinas de Reclutamiento del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua, quien es la encargada de recibir la documentación de las y los aspirantes a formar parte del grupo de cadetes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El proceso de selección constará de varias etapas y durará aproximadamente cuatro semanas. El tiempo puede variar, según la cantidad de aspirantes.