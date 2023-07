Banco Bienestar Los Cuarteles sin dinero; adultos mayores irán a otra sucursal

Adultos mayores que acudieron este este día a cobrar la pensión del Bienestar, informaron que de nueva cuenta, en el BanBien Los Cuarteles, se quedaron sin dinero pagarles la Pensión Universal, después de haber esperado mas de hora y media en el lugar.

Además, pese a que en otras ocasiones no se les ha pedido ningún documento para hacer el cobro de la pensión, con la tarjeta del BanBien que está a nombre del beneficiario, este día, los servidores de la nación de dicha sucursal, comenzaron a pedir una copia de identificación oficial con fotografía.

Las personas que se encuentran en este banco, señalaron que están desconcertadas, "pues servicio va de mal en peor".

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

"No sabemos si nos están pidiendo esto para que mejor nos vayamos, porque como no hay dinero, y no tiene para cuándo llegar el camión de seguridad que se supone que va a surtir, pues creemos que es una razón", comentó la señora Rubí.

Señaló que cuando le solicitaron una copia de su identificación oficial, pensó que era porque habrían detectado algo extraño en su tarjeta, sin embargo vio que les empezaron a pedir lo mismo a otros adultos mayores, que como ella ya han cobrado en los Bancos del Bienestar sin mas requisito que el propio plástico.

"Se supone que para eso nos dieron estas tarjetas, para mejor control, pero es todo lo contrario, ni modo que andemos robándonos tarjetas de otras personas", afirmó.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Molesta ante la situación, agregó que "esto ya es el colmo, porque deberían avisar si es que van a estar pidiendo este tipo de cosas que antes no pedían. Se supone que en este banco todo iba a ser más fácil, pues quién sabe, pero los empleados la verdad que están cada vez peor", añadió.

Cabe destacar, que varias personas decidieron abandonar el lugar, porque les informaron que no había dinero en efectivo, ante lo cual, supusieron que como ha ocurrido en otras ocasiones, no surtirán hasta mas tarde, para cobrar el día de mañana.

En cuanto a las personas que decidieron quedarse a esperar, comentaron que de no hacer el cobro hoy, optarán por irse a otros bancos.