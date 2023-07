Adultos mayores esperan por horas bajo el sol para cobrar su pensión de Bienestar en Juárez

Adultos mayores que hacen fila desde las primeras horas del día para poder cobrar las pensiones que otorga el gobierno federal, opinaron que a los coordinadores de los programas Bienestar les falta mucha organización y deberían ser más conscientes de la edad y problemas que tienen para acudir hasta el banco a sacar el dinero.

“Cómo va a ser justo que estemos aquí formados desde las cuatro de la mañana, si ya no podemos ni pararnos, venimos aquí es porque tenemos necesidad, pero deberían buscar algo mejor para nosotros los ancianos que estamos batallando, y si ya no lo merecemos por viejos, estamos conscientes que necesitamos vivir, ni modo que nos suicidemos, estamos bien de la mente, no tengo escuela, ni nada, pero se bien lo que estoy haciendo”, comentó Pedro quien a las 10:00 no había sido atendido afuera del Banco de Bienestar, ubicado en calle Ramón Corona y 16 de Septiembre.

“Les falta mucha organización y más calidad en las tarjetas, en mi caso tuve que venir a hacer una corrección porque mi tarjeta tuvo fallas, uno va y las mete a comprar algo y no funcionan sabiendo que tienen saldo y al hacer la compra resulta no hay la lana”, contó Servando Rodante, quien llevaba dos horas formado bajo el sol esperando una solución.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Otra personas de las que estaba esperando respuesta, mostró su enojo ya que argumenta que en el Banco de Bienestar, nadie sabe nada, no dan razón ni solución.

“Desde el día de ayer venimos, la fila le da la vuelta a la cuadra y mucha gente anda en andador, en silla de ruedas, deberían acomodar un estadio, un gimnasio o un auditorio para que no esté sufriendo ahí la gente por el hecho que son puro adulto mayor, el problema es que no agilizan el trámite de las personas”, contó Carlos García, quien acompañó a su suegra y llegó desde las 6:00 horas.

Indicó, que el personal del banco de Bienestar está muy mal coordinado, el martes se entregaron números pero dieron tantos y el tiempo de trámite de cada persona es tan tardado que mucha gente como él quedaron sin ser atendidos luego de esperar horas, esta mañana les tocó el número 95 y a las 10:30 horas aún no eran atendidos.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

El señor García, dijo que están entregando hasta 200 números diarios, pero la realidad es que deberían ser 500 para que alcanzaran.

“Si los trámites no van a ser ágiles, por lo menos que dejen a la gente en un lugar cómodo, que nos los tengan hechos bola por horas bajo el sol, mínimo en un auditorio estarían sentados y con baños, hay señoras que tienen necesidades de acudir al baño y aquí no hay ni a dónde ir”, expresó Carlos.

Chihuahua Hoy último día de pago de pensión a adultos mayores; largas filas y fallas de sistema

La comunicación del personal que realiza los procesos del Banco de Bienestar que se ubica entre de la Ramón Corona y 16 de Septiembre, en muchas ocasiones desconocen las soluciones, por lo que no informan adecuadamente al adulto mayor y ellos llegan mal informados, por lo que tienen que dar varias vueltas, igualmente piden copias, pero no dicen que cantidad y se gasta dinero.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

“Mandan algunos al banco, pero tienen que activar la tarjeta, para poder cobrar en un banco, sino lo activan se les quita la tarjeta y es de seis a ocho meses para que puedan arreglar una nueva tarjeta; los bancos siguen cobrando su tarifa de comisión que va de 30 pesos para arriba”, mencionó.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Terminó comentando o exhortando a las autoridades de Bienestar que busquen lugares más adecuados para los adultos mayores, ya que es inhumano tenerlos por tanto tiempo parados en el sol.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Luego de percatarse de la presencia de medios de comunicación, se acercó una troca a brindar sillas y agua; y preguntando cuál era su caso, esto hasta mediodía.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez