Base morenista "Los de Abajo" pide ser tomada en cuenta para ocupar cargos públicos

Integrantes de la Base Morenista "Los de Abajo Organizados" compartieron ante los medios de comunicación la postura que mantienen respecto a la situación que se mantiene al interior del partido respecto a las posibles postulaciones que presentarán a los diferentes cargos públicos de elección popular.

Con el lema “afuera los chapulines y arriba los de abajo” es como dejaron en claro que están en contra de que actores políticos externos que llegan a Morena busquen contender cargos públicos cuando son totalmente ajenos a los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y es que precisaron que lo que se requiere es gente que “sirva al pueblo y no que se sirva del pueblo”.

En ese tenor, acusaron a actores como Miguel La Torre, Brenda Ríos, Alex LeBarón, Armando Cabada, Otto Valles y Marco Quezada de que han llegado a Morena con la única intención de buscar mantener cargos públicos a fin de no perder los privilegios neoliberales a los que están acostumbrados.

Por lo anterior, dejaron en claro que no están en contra de que lleguen personas externas, pero exigen que haya más filtros al respecto y que esos personajes demuestren resultados en lugar de prometer. Destacaron la importancia que se tiene de mantener firme el objetivo de lograr la cuarta Transformación.

“No podemos hablar de un cambio si nosotros seguimos teniendo personas que nos quieran representar con ideas neoliberales, cuando son las mismas personas que vienen de otros partidos y que ahora quieren estar en Morena. Debemos empezar a apoyar a los que siempre hemos luchado”, externaron señalando igualmente las omisiones que han realizado los actuales representantes de Morena ante las acciones del Gobierno del Estado y del Municipio de Chihuahua.

Por tal motivo, dieron a conocer la propuesta para los puestos de representación popular para la contienda electoral en el 2024 que le presentó dicho colectivo morenista tanto a la dirigente estatal, Brighite Granados, como al delegado político en el Estado, Carlos Castillo.

Para la presidencia municipal de la capital se propone a Lilia Cardona y Mario Chico; para el senado a Eduardo Gómez; para diputados locales a Luz María Cisneros por el Distrito 12, a Ana Luisa Rojas por el Distrito 15, a Benjamín Nogueira por el Distrito 16, a Liliana Mediano por el Distrito 17, a Hilario Carrillo y Guadalupe Pérez por el Distrito 18.

Para sindica se propone a Florentina Montoya; mientras que las propuestas para regidores se tienen a Emilia Gutiérrez, Lucila Rodríguez, Jesús Arroyo, Sara Mandujano, Martha Cruz, Araceli Martínez, Magdalena García, Rosa Ornelas, José de la Luz García, Fernando Camargo y Margarita Ramírez.

Concluyeron insistiendo en que lo que luchan es que a los morenistas de a pie, a los de abajo, los que han tomado las plazas públicas, los que han defendido las causas sociales y han estado cerca del pueblo se les tome en cuenta y se les retribuya postulándolos a cargos públicos, pues aseguran tienen resultados qué comprobar de las acciones que han encabezado y no se basan en promesas.