Beneficiará carrera Guantes y Bonetes a más de mil niños de zonas vulnerables

En su edición 17, la carrera Guantes y Bonetes, promovida por Gustavo Quezada, en colaboración con el Instituto Municipal de la Cultura Física y Deporte del Gobierno Municipal de Chihuahua, dirigido por Juan José Abdo Fierro, que beneficiará a niñas y niños de la colonia Ladrilleras, y aledañas, además de asentamientos indígenas, y familias de niñas y niños que son atendidos en el Hospital Infantil de la ciudad de Chihuahua, para disfrutar de un regalo esta navidad, alimento, cobijas y la felicidad de vivir las fiestas decembrinas con dignidad y alegría.

“Este evento tiene una mezcla de altruismo y de buena causa; la carrera de Guantes y Bonetes es un acto de solidaridad, de bondad, con los que menos tienen. Gustavo, agradecerte una vez más, en la 17 carrera, que prácticamente me ha tocado estar en siete: primero como regidor, y ahora desde el Instituto. Es una instrucción de nuestro alcalde Marco Bonilla, fomentar el deporte y promoverlo. Esta carrera tiene doble modalidad, el deporte, la convivencia, y un acto de buena voluntad”, afirmó Juan José Abdo Fierro.

La carrera se realizará el domingo 17 de diciembre a las 8:00 am, detrás del Fraccionamiento Monteverde, en un trayecto de carrera recreativa de 5 kilómetros y deportiva de 10 kilómetros, que se realiza de forma anual, como parte del Serial de Carreras Urbanas que impulsa el comité municipal de atletismo con apoyo del IMCFD, es la novena carrera del serial.

También participan empresas patrocinadoras como Macopisa, Bafar, ARCA – Coca Cola, y entre otras, que con sus aportaciones y apoyo al deporte en la ciudad de Chihuahua, contribuyen a esta carrera que se ha vuelto una tradición y ejemplo de generosidad.

“Todo el evento, en lo general, está dedicado a las niñas y a los niños de Las Ladrilleras, que estarán el 25 de diciembre. A las 10:00 o 10:30 de la mañana, vamos a empezar a hacer la caravana para recibir a la gente para ayudarnos a entregar todo esto. Vamos a ir primero a Ladrilleras, luego a colonias adyacentes, que hay varias. Luego, nos vamos a ir a asentamientos rarámuri, a dos. Luego, vamos a dejar un recurso para el Hospital Infantil, y lo que nos quede de juguetes, hasta el Día de Reyes Magos, se entrega por medio de una convocatoria por calificaciones”, compartió Gustavo Quezada.

Gustavo Quezada garantizó que se beneficiará a más de mil niñas y niños de los diferentes a los que se visitará el domingo 25 de diciembre, el día de la Navidad.

“No existe un niño, que no tenga la ilusión de recibir un regalo en Navidad. Pero, cuando no hay lana, cuando no hay recursos, cuando hay crisis económica, no hay nada. Se levanta, en un día. Pero cuando hay una fiesta en la colonia, y se forma en orden a las niñas, y en otra a los niños, y en otra a las personas rarámuri; y en otra a las personas con discapacidad; ahí empezamos a atenderlos y siempre empezamos por las mujeres. Cuando nos damos cuenta que ya se entregó de más, nos trasladamos a otra colonia. Así es el operativo navideño que hacemos, que es muy especial”, afirmó Gustavo Quezada.

Norma Sánchez, de Macopisa, una de las empresas patrocinadoras, expresó que la Carrera de Guantes y Bonetes, lleva alegría a muchas familias y muchos niños. “Como representante de Grupo Macopisa, somos una empresa socialmente responsable, que le apostamos al deporte y más en esta carrera, que es muy familiar. Invito a toda la comunidad que lleven a sus hijos y sus mascotas. Es muy bonita, porque aparte, van disfrazados de Grinch, de Santa Clós, con guantes, bonetes y gorros. Invitarlos a que participen y llevar un regalo a quienes lo necesiten”, compartió.

Por su parte, el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, del Congreso del Estado de Chihuahua, expresó que tiene una convicción de apoyar, a la educación y deporte, máxime, cuando tiene el enfoque social de llevar una sonrisa, a los que menos tienen, o a los que más lo necesitan. “Manifestamos abiertamente nuestro compromiso de seguir apoyando estas causas nobles, que vienen a llevar felicidad a los rincones del estado, y particularmente en esta ciudad”, dijo.