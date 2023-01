“Bienvenidas las expresiones de un Francisco Villa moderno”: bisnieto de general Villa

“Bienvenidas sean las expresiones del Villa más moderno. Si quiere ser usado (su imagen) para combatir la violencia contra las mujeres, que así sea. Bienvenido ser trans… Villa es de la comunidad (LGBTIQ+), porque la revolución popular (que encabezó) sigue siendo de las minorías”, dice Francisco Villa García, bisnieto del caudillo, de visita en esta ciudad para afinar detalles sobre las actividades del centenario de muerte del personaje.

El líder de la fundación Visión Villista asegura que “no se trata de sacar (sus restos del Monumento a la Revolución) sólo por sacar. Debemos ir más allá, con una propuesta de reflexión histórica y diálogo respetuoso con todos los descendientes de la gente que vivió la revolución para discutir el villismo y complementar con actividades deportivas, culturales y sociales- Esa sería una fase (del proyecto de conmemoración) llamada Villa Dialoga”.

Se trata de recorrer el máximo de todas aquellas comunidades que testificaron la lucha armada para elaborar una especie de cápsula del tiempo, “para ver en 30 ó 40 años qué tanto hemos avanzado sobre lo que le dijo la gente a Villa en este tiempo”, dice, añadiendo, para una real celebración del centenario, porque los de Zapata y Ángeles 2019 “pasaron desapercibidos”.

El líder de la fundación Visión Villista señaló que no se trata sólo de traer los restos del general Villa al estado, sino de hacer una propuesta de reflexión histórica y diálogo respetuoso / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“Tratamos de no dejar fuera a ninguna comunidad (de todo lugar que recorrió el Centauro) ni grupo social que desee dialogar” continúa, admitiendo que, aunque ya hay avances, faltan cosas por hacer y julio llegará pronto. “Es todo un reto”, resume Francisco la logística, e incluso ya tiene el nombre para el recorrido de los restos de su bisabuelo: “El espíritu de Villa cabalga”

Menciona la siguiente fase del proyecto “Villa a través del pueblo”. “Esperemos que el Gobierno Federal autorice la exhumación y el traslado. Sabemos que el secretario de Turismo (de Chihuahua) ya pidió mano, pero creo que sería justo un recorrido por Zacatecas, Durango, La Laguna y hasta Aguascalientes”.

Para lograr que su bisabuelo regrese a esta tierra, Francisco apela al pueblo, a unirse a esa petición en páginas como panchovilla.mx.com, el Facebook de la Fundación, sin descartar una “manifestación popular” en change.org, “Que viniera todo (propuesta) de abajo (pueblo) para arriba (gobierno), es lo que quisiera el general”, dice su bisnieto.

Sobre la versión de que los restos del general Villa en el Monumento a la Revolución son en realidad los de una mujer (desenterrados en 1976), y que el caudillo sigue reposando en la Capital del Mundo, opina:

“Nuestro respeto a Parral, y a todos los que participaron en el proceso del 76. No planeamos revivir polémicas, ni solicitar pruebas de ADN. Si Villa no estuviera en el Monumento y estuviera en Parral, a mí me parece que se hace justicia a aquello que se decía sobre Villa, que está en todas partes. No es primordial saber el destino de los restos”, concreta.

Francisco visitó Chihuahua para reunirse con historiadores, servidores públicos y personas interesadas por difundir los ideales del villismo, a fin de lograr que este 2023 (año de Villa, de acuerdo con el Gobierno Federal) sea memorable.

Antier tuvieron sendas entrevistas con los titulares de Desarrollo Humano y Atención Ciudadana, del Municipio, así como Relaciones públicas de Gobierno del Estado, para comenzar a ponerse de acuerdo sobre las actividades que se harán con rumbo al 20 de julio, cuando se cumpla un siglo del asesinato del general.