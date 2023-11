Busca Andrea Chávez ser la senadora más joven en la historia de Chihuahua

Andrea Chávez Treviño se registró como aspirante al Senado de la República por el estado de Chihuahua, anuncio que emitió acompañada de representantes de diferentes sectores, provenientes de diversos municipios de la entidad.

El primero en dar un mensaje, fue el catedrático Víctor Orozco, el cual en representación del grupo de personas que este viernes publicó un desplegado en medios de comunicación, hizo evidente el apoyo que existe para que Chávez sea senadora, argumentando que su trayectoria y preparación la avalan para tal proyecto político.

Foto: Pedro Córdova | El Heraldo de Chihuahua

Dicho desplegado fue firmado por docentes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), así como de los Tecnológicos de Chihuahua, planteles en los que Andrea se formó.

Al tomar la palabra, quien se convirtió en la diputada federal más joven en la historia de Chihuahua, expuso que, como se anticipaba, hoy se registró como contendiente a la candidatura del Senado de la Republica por Chihuahua.

“Hoy tengo la oportunidad de seguir haciendo historia, para que llegué también a la Cámara Alta, la senadora más joven en la historia del Estado Grande. La intención no es llegar por llegar, es llegar por las que fueron pero sobre todo por las que serán, porque yo no quiero que una sola mujer tenga que sufrir la violencia de genero de la que yo he sido víctima”, indicó.

Foto: Pedro Córdova | El Heraldo de Chihuahua

En este sentido, destacó que contiende por el Senado de la Republica, en primer lugar por las mujeres, porque en Chihuahua hay muchas de gran valor, valentía y que impulsan los valores de izquierda.

Cabe precisar que a pesar de hacer pública su aspiración, la morenista continúa como diputada federal, ya que así lo permite la ley.

Durante el evento llevado a cabo en las instalaciones de Casa Siglo XXI, la funcionaria estuvo acompañada de pobladores de Delicias, Camargo, Cuauhtémoc, de Chihuahua Capital, de Aquiles Serdán, Aldama, Ciudad Juárez, Buenaventura.