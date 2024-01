Busca Red Católica más oportunidades para mujeres

La esperanza de un mundo mejor tiene rostro de mujer afirma la doctora en Derecho Alejandra Segura, presidente de la Red de Mujeres Líderes Católicas e integrante del Consejo Directivo Internacional de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.

Bajo esa premisa, cientos de mujeres se reúnen para poner manos a la obra en la construcción de mejores oportunidades para las mujeres, desde el nuevo feminismo católico, donde Chihuahua fue la primera sede para el I Encuentro Internacional de Mujeres, provenientes de Italia, Brasil, Perú, España, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos y México.

La Red Internacional de Mujeres Líderes Católicas surge en los meses inciertos de la pandemia a causa del coronavirus, aunado al contexto mundial que se vivía y se vive, es decir, un mundo pluralista, individualista y fragmentado, donde hay una cultura que se impone y donde las mujeres no tienen voz para expresar sus acuerdos y desacuerdos.

Alejandra Segura, presidente de la Red de Mujeres Líderes Católicas / Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

La Red nace tras las reuniones virtuales de la Academía Internacional de Líderes Católicos tras un seminario intensivo con el tema de La mujer y la doctrina social de la Iglesia, ello fue la pauta para la creación de una comunidad virtual.

“Empezamos a sentir que hay mujeres en otras partes del mundo que sienten exactamente lo mismo que uno, que tienen la misma preocupación, problemas, las mismas angustias y en la parte espiritual, la falta de paz”.

Fue entonces que buscan articular la red de mujeres llena de sororidad, fraternidad y pluralidad en experiencias y edades. El objetivo es enfrentar los problemas que las mujeres enfrentan en los diversos ámbitos de su vida.

Alejandra Segura señala que si bien es una red católica de mujeres no excluye los hombres, sino que los incluyen en sus preocupaciones, ya que creen en la complementariedad entre el hombre y la mujer, en ese trabajar juntos para caminar de la mano.

“Buscamos que las mujeres puedan desarrollar y encontrar sus talentos, que puedan afianzar su autoestima e incentivarlas con la convicción de que la mujer es un instrumento de paz en la familia, en el mundo y no puede traer paz a esos niveles si no tiene paz interior”.

La presidente de la Red asegura que la mujer es un líder nato, desde el hecho de que pueden dar vida, ya que desde entonces empieza a planificar cómo va a llevar su vida y la de su hijo, por lo que cada mujer debe despertar ese liderazgo que lleva en el interior a fin de que pueda ser feliz.

Una de las misiones más importantes de la Red es que las mujeres descubran lo que es ser mujer y encontrar los puntos de convergencia que lleven al desarrollo de las mujeres, las comunidades y los pueblos.

“La Red nos da un espacio para transformar el mundo y creemos que podemos traer una solución a los problemas que tienen otras mujeres en otras partes del mundo”.

Alejandra Segura mencionó que la Red asume un nuevo feminismo integral y humanista basado en la doctrina social de la iglesia, “queremos dialogar con los otros feminismos, estamos abiertas a distintas situaciones, mujeres, ideas, corrientes que no piensan exactamente como nosotros, pero buscando el puente de coincidencia porque enfrentados no podemos lograr mucho, puesto que no hemos podido lograr esa paz y esa felicidad”.

La doctora en Derecho Internacional destacó que hay que plantear esos nuevos caminos, donde el neofeminismo reconoce las verdades que pueden tener ciertas ideologías.

La presidente destacó que hay muchos temas que causan confusión y sólo están distrayendo la agenda de las mujeres de los problemas que son comunes y se han quedado en la periferia, entre los que destacan las madres solas, compatibilizar la esfera privada y la esfera pública, el hogar, la familia, el acceso a la justicia, la crianza, las maternidades, que al final de cuentas repercute en la sociedad.

Alejandra Segura mencionó que todo este trabajo implica articular propuestas y tener incidencias en políticas públicas.

Cabe señalar que esta mujer se ha desempeñado como asesora de diferentes organizaciones y organismos internacionales y no gubernamentales. Fundadora de la Fundación Cre-Ser; consejera de América Latina y el Caribe de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos.