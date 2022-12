Buscan ayuda para joven con hidrocefalia; Kevin necesita una cirugía urgente

La familia del joven de 17 años, Kevin Ángel Peréz González, busca ayuda para poder pagar la cirugía de Derivación ventriculoperitoneal, pues padece de hidrocefalia, por lo que necesita con urgencia esta intervención, sin embargo a causa de falta de neurocirujanos tendrán que llevarlo con un particular, el cual no está en sus posibilidades de pago.

Alondra Peréz González, hermana del joven, mencionó que Kevin vive con su mamá en Jimenez pero por sus problemas de salud se está quedando con ella en la capital del estado de Chihuahua.

Relata que desde hace un mes su hermano comenzó a mostrar síntomas, le dolía la cabeza y vomitaba, por esta razón acudieron al doctor en el Hospital Central de Chihuahua, aquí les dijeron que padecía de hidrocefalia y necesitaba una Derivación ventriculoperitoneal.

Con este procedimiento tratan de drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo (LCR) en las cavidades del cerebro, por una válvula y un catéter, esta cirugía se llevó a cabo en este hospital.

Sin embargo desde que salió del procedimiento, hace cerca de 15 días, no notaron mejoras, y hace una semana lo dieron de alta, ya en casa no solo no mejoró sino que siguió presentando síntomas y sufrió convulsiones, por lo que su hermana lo llevó al médico nuevamente.

Llegaron al Hospital General, donde confirmaron que no había funcionado la válvula y necesitaban someterlo nuevamente a el procedimiento, sin embargo en este nosocomio no pudieron conseguir al neurocirujano y en el Central no hay espacio.

En este panorama, y con la vida de Kevin en peligro, recurrieron a un particular el que les dijo que cobraba 170 mil pesos, dinero con el que la familia no cuenta pues la mamá trabajaba en una maquila y dejó este empleo para cuidar de su hijo.

Por otro lado, Kevin es padre de un pequeño de solo un año y medio, el cual no depende de él económicamente, pues por sus problemas de salud no puede trabajar, la familia del joven teme no poder solventar la operación que salvará la vida del mismo, por lo que pide a la ciudadanía su apoyo.

Si quieres ayudar puedes depositar cualquier cantidad de dinero en la cuenta con el número 4152313792364130, o bien llamar a su hermana Alondra Peréz para más información al 6291272616, quien recuerda que de poco a poco podrían juntar lo necesario para que Kevin sane.