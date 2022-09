Cambiarán horarios y rutas de recolección de basura tras retiro de concesiones

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, solicitó a la ciudadanía que reporten y avisen al 072 o en la aplicación Marca el Cambio, si el servicio de recolección basura no pasa por sus viviendas, durante la aplicación del Plan Emergente en el servicio de rutas de los camiones recolectores de desechos urbanos, en el que el Municipio tomará el control de las rutas que fueron rescindidas.

Marco Bonilla informó que en la sesión de cabildo de este miércoles 28 de septiembre de 2022, se aprobó unánimemente la resolución que rescinde de las concesiones de recolección de basura que tenía la empresa Lifer del Norte S.A. de C.V. por incumplimientos acreditados en el expediente.

“Sí, por fin rescindimos las concesiones de esta empresa que estuvo fallando constantemente; dejando de recoger la basura cuando debía, cambiando horarios… simplemente no haciendo su trabajo. Muchas familias sufrieron este mal servicio, y otros lo habrán visto en los medios y las redes desde hace meses. Como gobierno no podemos permitir un mal servicio ni pagar dinero público a quien no le sirve a la ciudad”, expresó en un mensaje difundido a través de las redes sociales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En este mensaje, destacó que los chihuahuenses merecen y deben tener el mejor servicio de recolección de basura posible, por eso en abril se inició un proceso administrativo, que dio como resultado que se les retiren las concesiones.

Manifestó que esta es una decisión sin precedente en la historia reciente del municipio, que confirma el compromiso por garantizar mejores servicios públicos y deja claro a proveedores y prestadores de servicios.

“Aquí no hay lugar para simulaciones ni para servicios a medias, y que seremos inflexibles en la exigencia de cumplimiento de su trabajo. Esta decisión implica inmediatamente que el gobierno municipal tome el control de las rutas de recolección que han sido retiradas, por lo que desde hoy estamos implementando un Plan Emergente de Atención y Recolección de basura, pues sabemos que este es muy sensible para todos y no puede parar, y debemos garantizar el servicio” dijo.

Chihuahua Rediseñan rutas de recolección de basura por daños en calles por lluvias

Por lo anterior, mencionó que para dar el servicio por parte del Municipio de Chihuahua, se aumentarán los turnos entre dos y tres veces, y se utilizarán todos los vehículos disponibles en el parque vehicular, para asegurar el servicio.

“Aquí quiero pedirles a todas y todos, su colaboración para estar atentos a posibles ajustes de horario y de rutas en estas semanas mientras regularizamos la situación, estaremos comunicándolos por redes sociales y por los medios; y por supuesto pedirles también que nos reporten las necesidades de servicio a través del 072 y la aplicación Marca el cambio. Vamos a estar trabajando a toda máquina en la recolección”, dijo.

Para finalizar, expresó que dará seguimiento al Plan Emergente de Atención y Recolección de basura de forma personal, y adelantó que en los próximos días arrancará el proceso administrativo para dar una solución contundente y asegurar un servicio de recolección de calidad.