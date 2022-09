Quita el Municipio concesiones a recolectora de basura Lifer

El pleno del Cabildo de Chihuahua, presidido por el alcalde Marco Bonilla Mendoza, la síndica municipal, el secretario del Ayuntamiento, regidoras y regidores aprobaron la rescisión de contrato con la empresa de recolección de basura urbana Lifer del Norte, durante la sesión de Cabildo celebrada en el Palacio Municipal.

El presidente municipal, Marco Bonilla, detalló que uno de los proveedores que durante décadas daba el servicio de recolección de basura y que al inicio de esta administración atendía 39 rutas, que empezó con una serie de incumplimientos, por lo que el pasado mes de abril, se le inició un proceso administrativo a la empresa concesionaria.

Adelantó que a partir de este miércoles 28 de septiembre, se implementará un Plan Emergente de Atención y Recolección, para continuar brindando el servicio de recolección que no puede parar, con la utilización de las capacidades propias del Municipio de Chihuahua, al límite, con el empleo de toda la fuerza humana disponible para responder al servicio y el uso de todo el parque vehicular del Municipio, ampliando horarios y rutas de recolección, para dar servicio a toda la ciudad.

“Desde hace tiempo comenzó a fallar en el servicio al hacerlo sin la continuidad ni la regularidad establecida en su contrato, por lo que había días que dejaban de pasar a recoger la basura en distintas rutas, o lo hacían en días que no tocaban, o simplemente dejaban calles sin pasar; sin importarles las condiciones y seguramente asumiendo que no tendrían ninguna consecuencia. Pero aquí, claro que hay consecuencias: un mal servicio no puede ser permitido”, aseveró el alcalde, quien sostuvo que este mal servicio lo sufrieron muchas familias de Chihuahua.

El ejecutivo municipal expuso que inicialmente, se trató el asunto de manera administrativa, con descuentos a sus pagos por sus fallas y servicios no prestados, buscando que ajustaran su servicio; sin embargo, fue inútil.

“Recibimos cientos de quejas en la Aplicación Marca el Cambio y el Centro de Respuesta Ciudadana; documentamos fallas, incumplimiento y falta de cobertura con la supervisión directa de la Dirección de Servicios Municipales, y también diversos medios de comunicación dieron cuenta durante meses de las fallas, quejas y conflictos de la empresa. Por ello, en abril iniciamos el proceso administrativo para rescindir los contratos de concesión por incumplimiento en el servicio. Y este día tenemos la resolución”, mencionó.

En se sentido, agradeció a las regidoras y regidores el estudio puntual del caso y su contundente decisión; por lo que quedaron rescindidas las dos concesiones otorgadas a esta empresa por incumplimientos acreditados, lo que consideró una decisión sin precedente en la historia reciente del Municipio.

“Esta resolución tiene dos importantes dimensiones, primero el precedente que sienta para los prestadores de servicios del gobierno municipal y para nosotros como servidores públicos; y el segundo, la necesidad de tomar medidas inmediatas para garantizar el servicio a los ciudadanos. Primero, para esta administración la prioridad es trabajar y garantizar mejores servicios para los chihuahuenses atendiendo sus necesidades, y por lo mismo no hay lugar para simulaciones ni para servicios a medias, y esto es algo que todos los prestadores de servicios y proveedores del municipio deben tener muy claro y, en consecuencia, cumplir cabalmente con sus tareas”, afirmó Marco Bonilla, quien abundó sobre la responsabilidad de ser implacables en la supervisión de obras y servicios.

“Ya he girado instrucciones a la Dirección de Servicios Públicos para el desarrollo y ejecución de un esquema operativo que nos permitirá trabajar a toda máquina estos días – pues si bien somos conscientes de que nuestros recursos son limitados-, estaremos trabajando a toda nuestra capacidad”, dijo, al tiempo que agradeció al Sindicato de Trabajadores del Municipio, por su especial disposición ante esta circunstancia.

Adicionalmente, solicitó a los chihuahuenses su colaboración para estar atentos a eventuales ajustes de horario y rutas en estas semanas, mientras se regulariza la situación, y que se reporten las incidencias sobre este tema a través del 072 y la aplicación Marca el cambio.

“Personalmente estaré dando seguimiento a este Plan, y en los próximos días estaré planteando ante ustedes un proceso que nos permita dar una solución contundente a esta situación extraordinaria. Como Ayuntamiento, les pido estar atentos para que en los próximos días trabajemos de la mano, al máximo de nuestras capacidades, al igual que lo harán nuestros compañeros de Servicio Públicos Municipales, para honrar el compromiso de trabajar decididamente por dar a los chihuahuenses cada vez mejores servicios públicos, sin lugar para simulaciones ni fallas”, expresó Marco Bonilla.

Durante la sesión de Cabildo, el secretario del Ayuntamiento dio lectura al dictamen del procedimiento administrativo de recisión, cuyo recurso se presentó el pasado 11 de abril de 2022, cuando se recibió oficio de Servicios Públicos Municipales, con el contrato de recisión de fecha 6 de mayo de 2011, celebrado con Lifer del Norte, SA de CV con el Municipio de Chihuahua. Luego de agotado el análisis, se comprueba que confirmó los incumplimientos con el contrato, que no prestó el servicio de recolección de basura de manera conforme y regular, según el contrato.

Además, fue omiso en la prestación de información de recolección de basura, no acreditó la certificación ni uso de suelo del patio de unidades recolectoras, por lo que se consideró procedente la decisión con la cual se rescinde el contrato, así como sus convenios.

En lo que se establece la regularización de este servicio, el Municipio asume las rutas de recolección de basura que correspondían a Lifer del Norte.