Chihuahua capital, cerca de cubrir tasa de policías municipales por cada mil habitantes

El comisario Julio César Salas González expresó que actualmente la Policía Municipal de Chihuahua cuenta con mil 421 elementos, lo que de acuerdo al parámetro establecido por la Organización de Naciones Unidas de 1.8 policías por cada mil habitantes, representa un déficit menor, considerando que la proporción que presenta Chihuahua es de 1.4 por cada mil habitantes.

El comisario Salas estima que con la realización de otras tres academias más se lograría cumplir con la tasa de 1.8 policías por cada mil habitantes en la ciudad de Chihuahua.

Destacó que en la actual academia hay 83 cadetes, que se han mantenido en número, sin deserciones hasta el momento y sobre la deserción de los cadetes de las academias, mencionó que hay varios factores, como estrés, separación de la familia, acondicionamiento físico, entre otras condiciones.

Las bajas de elementos por jubilación oscilan entre 40 y 50 elementos entre policías y bomberos, en lo que va de la aprobación de jubilación a los 25 años, aprobada por el Cabildo de Chihuahua el mes de febrero de 2023 hasta el día de hoy.

Actualmente, hay 83 cadetes en formación, y de la próxima generación a graduarse es una generación con más horas de entrenamiento: normalmente era de 980 horas de capacitación, y en la actual se llevaron más de mil horas. Cerca de mil 80 horas de capacitación o de entrenamiento para los muchachos. La variación se debió a que es una academia con una especialidad diferente.

La academia tiene que salir con capacitación en proximidad con la gente, tiene que salir con capacitación de violencia familiar, todas la van a tener. Pero a esta generación queremos darle un plus diferente: hoy van a salir con una rama de inteligencia en investigación. Es decir, no va a ser una academia ordinaria, va a ser una academia con más horas de preparación.

La graduación la visualizamos a finales del año, en la que egresarán alrededor de 44 elementos, y aproximadamente 22 bomberos. Están cursando actualmente en el instituto.

Sobre los canes, cuando se adquieren ya tienen un adiestramiento previo, lo que se dificulta es la vinculación con el manejador y la familia. Tratamos que la vinculación sea lo más rápido posible porque a veces no coincide la vinculación entre la familia y el manejador con el can. Ahora no hemos tenido ningún reporte de rechazo por parte del ejemplar, han estado funcionando bien los ejemplares, en las detenciones y aseguramientos en drogas que han realizado.

Cada chaleco tiene vigencia de cinco a seis años; las placas, telas y los forros. Se compran chalecos completos o placas. La instrucción para ese departamento es que ningún policía puede estar con un chaleco caducado.