Chihuahua, cuarto estado con mayor desabasto de medicamento

Chihuahua fue la cuarta entidad más afectada por el desabasto de medicamento en hospitales públicos en 2021, pues más de un millón 600 mil recetas no fueron surtidas (o no surtidas efectivamente –incompletas-) en los distintos nosocomios, revela la Radiografía de Desabasto Informe de Transparencia de Salud, elaborado por el Colectivo Cero Desabasto con base en los registros de la Dirección General de Información de Salud Federal.

Las recetas no surtidas en 2021 o con algún faltante representan un incremento de 31 por ciento respecto a las recetas que no fueron surtidas en 2020, cuando hubo un millón 263 mil 114 a nivel estatal.

El reporte expone que a nivel nacional no se surtieron 24 millones 006,000 recetas, de las que un 6.9 por ciento fueron en Chihuahua, entidad que sólo fue superada por la Ciudad de México, con un 26.6 por ciento del total; el Estado de México con 10.4 por ciento y Jalisco con 8.2 por ciento.

Se identifica que las recetas no surtidas o no surtidas de manera efectiva pertenecen en su mayoría a personas que mes con mes acuden a solicitar tratamiento por alguna enfermedad crónica, y que a lo largo de 2021 no lograron obtenerla, sin embargo también abarca aquellos pacientes de nueva atención.

Los problemas en la cadena de abasto de medicamentos afectan más a quienes sufren las enfermedades de mayor prevalencia como la diabetes (12%), hipertensión (8%) y artritis (2%), así como a quienes enfrentan enfermedades de alto costo como cáncer (12%), VIH (12%), fallo o insuficiencia renal (2%), mientras que hay enfermedades que van desde cefaleas persistentes, medicamento para dolor general, problemas ópticos.

Reportan 294 chihuahuenses a plataforma CeroDesabasto

Además de los datos de la Dirección General de Información de Salud Federal, en 2021, un total de 294 chihuahuenses emitieron un reporte a la plataforma CeroDesabasto, por falta de medicamento en su servicio médico.

El reporte expone que los medicamentos con mayor desabasto reportados fueron Metformina, Sitagliptina para control de diabetes, así como Ciclofosfamida y Metrotexato, estos dos últimos para tratar el cáncer.

De acuerdo a la plataforma, los hospitales con mayor desabasto en el estado son los que pertenecen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Pemex, mientras que el menos frecuente es de subsistemas estatales.

Por otra parte, ante este medio de información algunos derechohabientes reportaron falta de medicamento.

Este es el caso de la señora Ojeda, quien indicó que los pacientes neurológicos llevan un año sin medicamento, por lo que ha tenido que gastar fuertes sumas en estudios y tratamiento para su hijo

Otro caso es el de la señora Bertha, quien comentó que padece insuficiencia renal y no ha logrado surtir medicamento desde hace dos meses, en los que no ha podido adquirirlo por el alto costo.

El número de reportes recibidos depende del acceso de las personas a internet y del conocimiento que tengan de la plataforma, sin embargo Cero Desabasto subraya que los principales nosocomios deben tomar precaución para abastecerse.

El colectivo señala que el objetivo es trabajar con el personal de salud y de la mano de pacientes para exigir el derecho humano a la salud y atención médica de calidad. “Seguiremos con nuestra estrategia y reforzaremos nuestros canales de comunicación con autoridades y público en general para coadyuvar en el ejercicio plataforma cerodesabasto.org”.