Chihuahua, en el top 4 de calidad de vida: Alcalde Marco Bonilla

Marco Antonio Bonilla Mendoza, aspirante a reelegirse como presidente municipal de la ciudad de Chihuahua, quien abandera al Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, afirmó que busca continuar el impulso a la capital del estado en temas de competitividad, concretar obras de vialidad y que resuelvan la disposición de residuos sólidos urbanos, en alternancia y con unidad de quienes quieren lo mejor para Chihuahua y para México.

“Lo que me sigue llamando a estar en el Municipio, es seguir construyendo un Chihuahua más competitivo: logramos mejorar la competitividad, avanzamos seis posiciones en los tres años de gobierno, y logramos aparecer en un ranking, que creo que es el más importante, y en el que más debemos trabajar los gobernantes, que es en Las Mejores Ciudades para Vivir de México, en el que logramos pasar de la posición 10, a la posición cinco. Y luego este año, avanzamos todavía una posición más y hoy Chihuahua es la cuarta ciudad con mejor calidad de vida en México. A mí me da mucho orgullo decirlo y tenemos que seguir mejorando en estas cifras”, afirmó Marco Bonilla.

Añadió que si resulta favorecido con el voto de las y los chihuahuenses, una de las tareas pendientes, es concluir el proyecto de alumbrado público, que se estima que al término de esta administración, tendrá un avance del 60%; y busca que el 100% todas las luminarias de la ciudad sustituidas. Una vez sustituido el sistema alumbrado, implementará un sistema de Telegestión, que permite medir y no esperar a que reporten qué lámparas están encendidas, y qué lámparas se apagaron, sino dar la atención previa a que se genere un reporte.

También, mencionó la conclusión de las tres etapas del polideportivo Luis H. Álvarez, con detalles adicionales; la consolidación del Cedipol Sur, al que se le añadirán comedor, la sala de psicología, gimnasio, alberca y canchas deportivas; en otro tema, la construcción de un corredor lineal, en el río Sacramento; y una remodelación total en el parque El Palomar. Además, la construcción del Centro Municipal de Economía Circular o el Complejo Ambiental, que permita reutilizar el 90% de la basura que produce la ciudad de Chihuahua.

“Y la Poniente 5, darle el banderazo esta vialidad; es el banderazo al nuevo Chihuahua, se nos va a comenzar a poblar esa zona del municipio, tenemos que hacerlo con mucha precaución y con mucha previsión; pero al mismo tiempo tenemos que avanzar en tema de algunas otras soluciones. El tramo que ya no puede esperar, es el de Cantera a Ampliación Homero; ese tramo tenemos que seriamente resolverlo, porque hoy pues ustedes saben todos los que salen por La Cantera sólo tienen esa salida, necesitamos generarles justamente condiciones de infraestructura que les haga cómoda su vivencia, su residencia en esta zona”, detalló.

El precandidato Bonilla Mendoza detalló que otras alternativas viales previas a la Poniente 5 serían equipar con infraestructura la avenida Tecnológico; construir pasos superiores o pasos a desnivel que permitan conectar la ciudad de manera inmediata desde el norte, hasta el sur sin necesidad de arrancar toda la Poniente 5 de un solo tramo.

Alternancia

“Las luchas ideológicas y los problemas que a veces peleamos, son puntos de visión diferentes, porque realmente el objetivo es uno: lo que queremos los priistas, los panistas y también los perredistas, es que a México le vaya bien; que combatamos desde los partidos, desde los gobiernos, la pobreza; que todos tengamos mejores oportunidades. Quizás los mecanismos sean distintos, pero realmente el fin es el mismo y eso para mí fue muy enriquecedor. Por eso, en este 24, sin chistar yo estoy encantado de esta alianza, de este frente, porque realmente lo que nos une es México, lo que nos une es Chihuahua, lo que nos une es defender las instituciones, que estos partidos fueron impulsores en crear”, expresó.

En ese sentido, el actual alcalde de Chihuahua capital mencionó a personajes que considera maestros de la política, y por quienes siente respeto y admiración, entre ellos, por Acción Nacional, enlistó a don Luis H. Álvarez y a Manuel Clouthier; por políticos de otros partidos, compartió su profunda admiración por Luis Donaldo Colosio, de quien dijo, tenía una visión de fortalecer la democracia, de fortalecer la justicia y de combatir la impunidad.

“Si no nos juntamos a quienes nos costó tanto trabajo construir las instituciones que se han construido en México en beneficio de los ciudadanos y de quien menos tienen este país, nos van a arrollar y lo van a destruir. Eso invoca que todos nos juntemos, a que todos trabajemos juntos por vencer a ese autoritarismo, a esos que se creen dueños de la verdad absoluta, y que incluso llegan a afirmar, cínicamente, descaradamente, que por encima de la ley están ellos”, aseveró.

La familia del centro y por la familia, todo

“Amo profundamente a mi ciudad, porque la he vivido; la he vivido desde abajo. Vengo de una familia muy trabajadora, muy comprometida; de una familia que se ha hecho en base a la cultura del esfuerzo. He vivido esta ciudad y eso me ha enseñado a amarla, a quererla, a cuidarla, a defenderla de quien la quiera amenazar, para que nadie quiera venir a destruir lo que tanto trabajo nos ha costado construir a quienes aquí vivimos; eso define el carácter del chihuahuense. Así vamos a mantenernos, no vamos a dejar que del centro del país que quieran dictarnos cómo debemos comportarnos; o que no debemos aspirar a ser mejores; o a tener más. La cultura del chihuahuense es de esfuerzo, de gente que no recibe una beca para estar no más sentado ahí viendo la televisión o sin hacer nada. Somos gente, pues muy comprometida, muy esforzada”, expresó Marco Bonilla Mendoza.

Al respecto, manifestó que para él, la familia lo es todo, porque en la familia es igual de importante la mujer, o quizá lo más importante que pueda tener una familia. Y expuso que en México, más allá de tener un patriarcado, hay un sistema de matriarcado, en el que también el papá es una es una estructura muy importante de la familia, y también, los abuelos, son la base de la célula primaria de la sociedad.

“Lo que mejor define a un mexicano o mexicana, es la familia en lo general, y tenemos que trabajar arduamente por ella, por todos”, complementó.

Alcalde Marco Bonilla | Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Presidente municipal suplente

Marco Bonilla compartió que luego del 24 de abril de este año, cuando haga tramite la licencia para integrarse a la campaña electoral del 2 de junio, quedará al frente de la Presidencia Municipal de Chihuahua Jorge Cruz Russek; además del equipo de directores y directoras de las diferentes dependencias de la administración, quienes continuarán en su mayoría en las titularidades de cada uno de los organismos.

“Jorge Russek es un gran hombre, por eso lo invité a hacer mi suplente desde el año 2021; Jorge siempre ha estado involucrado en organizaciones de la sociedad civil, hoy preside la organización civil Comunidad y Familia”, compartió.

Para finalizar, Marco Bonilla adelantó que está enfocado en darle los mejores resultados a las y los chihuahuenses, en concluir proyectos este año de obra pública. “Hemos destinado en obra pública 712 millones, el primer año; un poquito más de mil millones, el segundo; y este año, vamos a destinar casi mil millones de pesos en obra pública y vamos a hacer realidad muchos de los proyectos que los chihuahuenses se han esperado por años”, concluyó.