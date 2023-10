Ciclo escolar en peligro sin no entregan los libros, advierte Sección 8 del SNTE

“Actualmente niñas están teniendo niñas, tenemos que informar y educar”, señaló el maestro Eduardo Zendejas Amparán, secretario general de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, luego de las diversas críticas que han hecho a los libros de texto gratuito.

El docente señaló que los LTG son perfectibles, pero pidió que dejen trabajar a las maestras y maestros con los materiales, a partir de su uso podrán detectarse las deficiencias y los aciertos.

“Las compañeras y compañeros de secundaria revisaron los contenidos libro por libro, el resultado lo entregamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Secretaría de Educación Pública. Trae errores pero son perfectibles”.

Eduardo Zendejas mencionó que si las madres y padres de familia consideran qué hay temas que no deben de abordarse, los docentes están en la disposición de revisarlos, trabajarlo de manera conjunta y proponerlo para que sea modificado, “No decimos que todo está bien, hay cosas que mejorar, pero no frenemos el ciclo escolar 2023-2024”.

Al respecto de los dichos de que los libros están enfocadas a la ideología y a la educación sexual, Zendejas señaló que actualmente las redes sociales están rebasando a la ciudadanía, “ahorita tenemos niñas contagiadas, embarazadas o teniendo niños solo por no atender este tema, en lugar de sentarnos a explicarles lo que está sucediendo”.

Agregó que la tecnología es una herramienta donde la información está al alcance de todos, y las NNA no son la excepción, porque saben mejor dónde y cómo buscar, por lo que se hace necesario orientarlos y fortalecer que la educación sea una política de estado que ayude a combatir problemáticas como el embarazo infantil y adolescente.

“Vamos separando toda ideología y cuestión política para que el día de mañana tengamos NNA críticos, reflexivos, analíticos que a través de su entorno conozcan para que sirve matemáticas, física, español, inglés, ciencia, biología, que sepan cómo se articulan e hilan, que parten de su realidad en familia, en su comunidad, en su escuela y en la sociedad”.

El maestro, también señaló que la mayoría de las madres y padres de familia quieren los libros de gesto gratuito.

Resaltó que el fondo de las dos asociaciones que presentaron los amparos contra los LTG son de corte religioso y asociados a la derecha, “No le interesa la escuela pública, no saben la limitación cuando un niño va sin comer, descalzo, no tiene el equipamiento necesario y lo único que puede tener es un libro de texto que lo cuida como oro”.

Enfatizó que lo que se busca es formar mejores ciudadanos y por ende es necesario que cada persona haga lo que le corresponde y dejen de frenar la educación pública.

El líder sindical advierte que hay un riesgo latente para perder la vigencia del ciclo escolar 2023~2024, dado que se otorgó un amparo en la generalidad, cuando es un padre el inconforme. “El criterio, del sentido común y el artículo Tercero Constitucional definen lo que debe de priorizarse”.

Destacó que hay que recordar que el acuerdo 080823 se derogó el plan educativo del 2017 por lo que no puede aplicarse, “Esas asociaciones creen que las maestras y maestros se la pueden ingeniar y dar una calificación o bien calificarlos poniéndolos a hacer un dibujito o con un cuento pueden resolver el sistema educativo”.

El maestro Zendejas enfatizó que es necesario que se resuelva a fondo: “No podemos quedarnos cruzados de brazos, porque el día de mañana una persona va a ampararse contra el derecho a la salud de los demás y afectará a la generalidad”.

Hizo un llamado a eliminar toda cuestión política y pensar en las niñas, niños y adolescentes.

“Esas personas que se sienten los persignados, no nos van a decir que hacer, no nos limiten al hacer nuestro trabajo”.