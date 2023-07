Colonia Los Llanos sin agua; vecinos reportan hasta 60 hogares sin el servicio

Desde que comenzaron las olas de calor en la capital de Chihuahua se ha visto un incremento en las zonas que reportan tener escases de agua en sus viviendas, lo que provoca un problema de higiene tanto personal como en el hogar, al igual que con la hidratación lo que está generando problemas de salud en toda la entidad.

En la colonia Los Llanos vecinos reportaron que las pipas de agua que solía mandar la Junta de Agua y Saneamiento (JMAS) han dejado de abastecer a tres calles de la colonia, dejando a 60 hogares aproximadamente sin el recurso del agua potable.

Una de las afectadas, Lorena Valenzuela, comento que en la colonia no tienen el sistema de preparación para les llegue agua por lo que tenían un calendario establecido con las pipas de abastecimiento de agua de JMAS con dos días entre semana, sin embargo ya va alrededor de tres meses en que estas no llegan a tiempo dejándolos sin el líquido vital por alrededor de ocho días.

Las calles afectadas son Llano del coyote, Llano del Carrizal y Llano del Toro, los vecinos de la zona ya han reportado el problema y dicen que la JMAS culpa a sus conductores por no querer darse la vuelta a la colonia de nuevo una vez que se les acaba el agua de la pipa.

Lorena menciona que les suelen dejar 2 mil litros de agua para la semana, en su caso en un tinaco, sin embargo por no pasar al tiempo acordado se ven obligados ahorrar y racionar el agua solo usándola en las necesidades indispensables como su higiene, pues por el temor de que no pasen el día fijado prefieren soportar usando lo mínimo a quedarse sin una gota de agua.

Los vecino tenemos pos su salud pues, con el aumento de la temperatura salir a trabajar implica el peligro de un golpe de calor que termine difícil de tratar en casa por la falta de agua. Así, en varias ocasiones en las que han llamado a la JMAS para reportar el problema estos alegan que si se entrega el agua y que no hay problemas y se sigue entregando el agua.

Mientras que otras veces, según los vecinos que han marcado para levantar una queja a municipio, estos no les contestan o les informan del desabasto y la dificultad para los conductores de las pipas de agua abastecer a todas las colonias que les levantan el reporte, les llaman a la paciencia para que puedan arreglar el trabajo.

No obstante, los vecinos de la colonia Los llanos piden que se les vuelva a asignar un calendario fijo para no vivir en la preocupación de su tendrán agua al siguiente día o no, por lo cual exhortan a la JMAS a establecer un calendario para las zonas sin agua y pedirle a sus conductores que se apeguen al horario, pues en esa colonia no tienen instalada la tubería necesaria para que se les abastezca de agua.