Compañeras de agresor de Naomi tienen miedo de tomar clase con un potencial feminicida

No solo Mya Naomi tiene miedo de su agresor, Erik D.B.C. ex alumno de La Salle, y quien le asestó 47 puñaladas el pasado 11 de octubre del 2022, sino también las jovencitas que son obligadas a compartir aula con el joven agresor, informó la colectiva Asamblea Feminista de Chihuahua, que da acompañamiento a la víctima y su famiilia.

La sobreviviente de feminicidio, Naomi, de 17 años, su familia y amigas continúan exigiendo que se le otorgue al agresor la medida cautelar de internamiento, dada la gravedad del crimen del que lo acusan.

“El comunicado de la Fiscalía no se compromete, no tiene fuerza, no informa gran cosa, lo único que se rescata es que la FGE presentó un recurso de apelación para modificar las medidas cautelares que se le pusieron en el sentido de que va a solicitar que se ordene el internamiento preventivo”, comentó Verónica Zapata, integrante de Asamblea Feminista.

También se reprochó que el juez no haya encontrado elementos suficientes para acreditar la flagrancia y que ordenara la libertad inmediata del joven agresor; además, se recordó que se solicitó la reformulación del delito, de lesiones agravadas a intento de feminicidio.

“Al joven permanecer en libertad, asistir a la escuela, no vemos ningún castigo, vemos que se envía el mensaje que ya hemos dicho: que intentar asesinar a una mujer no amerita ninguna pena, no se considera grave y que los agresores pueden seguir con libertad”, señaló la entrevistada.

AFECH señaló que se ha comunicado con otras colectivas feministas del país y que vieron con sorpresa que hay muchos casos similares a los de Naomi, en los que los agresores llevan sus procesos en libertad o finalmente no se les otorga una sentencia condenatoria.

“El caso de Abril fue muy sonado en Nuevo León, a quien su pareja intentó asesinarla y la joven, después de buscar la justicia y la protección no la recibe y dos años después finalmente su mismo agresor la mata con un arma de fuego”, comentó.

Señaló que este tipo de casos tienen muchas fallas que finalmente tienen que ver con la falta de juicios con perspectiva de género y que les quedan debiendo justicia a las mujeres víctimas de violencia machista.

Naomi sufre de Síndrome de Estrés Postraumático que le causa insomnio, ansiedad, pesadillas y mucho miedo; “supimos que en la escuela en la que se inscribió Erik, sus compañeras solicitaron que no lo dejaran ingresar a las aulas pues ellas tienen miedo de estar junto a un feminicida y supimos que a ellas les dijeron que dejaran de quejarse y que no hicieran público su reclamo, pues el joven tiene derecho a estudiar”, comentó AFECH.

Cabe mencionar que, César Jáuregui Moreno, al rendir protesta al mediodía de este miércoles como nuevo Fiscal General del Estado, indicó que: “debemos ser respetuosos de las decisiones de los jueces y tener cuidado de valorar sus conductas”, dijo.

Sin embargo, aseguró que se va a revisar bien el asunto y aseguró que “lo importante es que hay que respetar las decisiones de los jueces y ser muy prudentes sobre la valoración de la conducta de un juez, pues ellos son los últimos que nos dan vamos, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el responsable pague lo que hizo.