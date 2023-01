Sobreviviente de intento de feminicidio reclama trato indulgente a su agresor

Mya Naomi sobrevivió al intento de feminicidio a manos del que fuera su novio, Erick, un joven de 17 años que la atacó y le asestó 47 puñaladas en el cuello, manos, brazos, torax, espalda y cabeza; sin embargo, el imputado lleva su proceso judicial en libertad, a pesar de la gravedad del delito cometido.

Según reclama la víctima, su familia y la organización Asamblea Feminista de Chihuahua, el victimario está recibiendo un trato indulgente por parte del juez Erik Estrada, quien se encuentra en la ciudad de Cuauhtémoc, por considerar el caso como un asunto de menores de edad y no de violencia contra las mujeres.

“El juez es un especialista en asuntos de menores de edad, pero creemos que debería de ser juzgado desde una perspectiva de género”, dijo Verónica Zapata, integrante de la organización Asamblea Feminista de Chihuahua y explicó que el imputado se encuentra en la ciudad de Delicias, donde vive en libertad, mientras que es procesado judicialmente por los delitos de intento de homicidio y violencia familiar.

Sin embargo, se reclamó que el asunto debió haberse atendido con perspectiva de género: “sabemos que el joven es menor de edad, pero aun así la Ley contempla ciertas sanciones para quienes delinquen de esta forma. Nos sorprende que la gravedad de las agresiones que sufrió Mya y el antecedente de agresiones de violencia que ya tenía el joven no hayan sido suficientes para que el juez considerara dictar prisión preventiva como medida cautelar”.

Agregó la entrevistada, que probablemente el juez encargado del caso piensa que el joven se merece otra oportunidad; sin embargo, la gravedad de la violencia que el joven ejerció contra Mya es tal, que la indulgencia en su contra solo exhibe la naturalización y normalización de la violencia hacia las mujeres, así como la impunidad de que gozan los hombres que ejercen la violencia machista.

“No fue un asunto de un conflicto entre novios, no es algo aislado, sino que es parte de una violencia estructural que se ha generalizado y que lamentablemente vemos que el juez no está tomando en cuenta”, dijo Verónica Zapata, al señalar la falta de la perspectiva de mujeres en el juicio, así como la falta de una visión crítica hacia la violencia machista.

Cabe mencionar, que la audiencia fue diferida del 10 de enero, al próximo 13 de enero, solo porque no se le había dado aviso al Ministerio Público de que la audiencia sería el primer día mencionado; es así que este viernes se realizará la audiencia en la ciudad de Camargo a las 9:30 de la mañana y a la que se invitó a las mujeres que quieran acudir a dar su apoyo a Mya y a su familia.

Foto: Asamblea Feminista del Estado de Chihuahua | Facebook

También se señaló que el agresor, imputado por intento de homicidio y violencia familiar, solicitó una audiencia para hablar sobre el temor que siente por el impacto que los hechos han tenido en redes sociales, en donde dijo que es víctima de violencia y de odio.

“Nosotros vemos que la respuesta en redes sociales se trata de una respuesta a una violencia extrema que él llevó a cabo contra Mya y de la que ahora no se quiere hacer responsable, porque no se trató de cualquier cosa, fue un intento de homicidio: fueron 47 puñaladas, ella tiene muchas cicatrices y tiene hasta en las manos, las cuales le fueron atravesadas con el arma cuando se cubría el corazón para que su agresor no la matara”.

Finalmente, se pidió a las autoridades judiciales que se haga valer la norma jurídica y su interpretación desde el punto de vista de las mujeres como víctimas de violencia y que se asegure el principio de igualación y de no discriminación, pues de lo contrario, esto mandaría mensaje a la sociedad de que la violencia a las mujeres sigue siendo permitida y que quienes la cometan no serán castigados.