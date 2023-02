Comunidad LeBarón protestará contra AMLO al inaugurar carretera donde ocurrió masacre

Este sábado se manifestarán los integrantes de la familia LeBarón debido a que no fueron invitados a la inauguración del tramo carretero en Agua Prieta a Bavispe. “Quiero que me asegure que ese camino va a ser para el servicio de las víctimas, no para el servicio de los cárteles”.

Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que este camino sería parte del homenaje a las víctimas, sin embargo Adrián LeBarón comentó que no fueron invitados.

El activista y padre de Rhonita, una de las víctimas de la masacre en 2019, señaló que “En la Mañanera me di cuenta que el presidente va a ir a inaugurar una carretera, sería la cuarta vez que va”.

Recordó que la primera vez que fue a Bavispe fue por exigencia de los deudos de las víctimas de la masacre; una segunda vez fue a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional, ello a escasos kilómetros de donde sus familiares perdieron la vida y resultaron algunos lesionados; y la tercera fue a inaugurar el monumento en honor a las víctimas.

Adrián señaló que en la última visita excluyeron los nombres de su hija y sus nietos, es decir, el apellido LeBarón quedó fuera, además pusieron una placa y la retiraron.

Tras enterarse de la visita del presidente cuestionó “Como que nos hacen el feo, ¿por qué no nos invitan? ¿Qué debemos? Creo que López Obrador no ha ido al lugar de la masacre y no le ha ido a dar el respeto. Yo lo quiero buscar y si me cierran la puerta en las narices, ni modo”.

Adrián destacó que en reiteradas ocasiones ha insistido en acceder a la justicia, pero las autoridades le siguen apostando al olvido y cada vez se destina menos presupuesto a la fiscalía.

Explicó que viajó a la Ciudad de México para realizar unas diligencias en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada dado que ya dieron inicio los procedimientos abreviados de los 31 detenidos por su presunta participación en la masacre.

Destacó que dos de los vinculados a proceso por delincuencia organizada ganaron un juicio de amparo para que se revisarán sus medidas cautelares.

Destacó que en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada se recortaron los recursos y el personal, por lo que acudirá al Senado para señalar que no se ha cumplido con las acciones interinstitucionales para la resolución del caso, ya que se tienen identificados a siete de los probables agresores pero no se han librado órdenes de aprehensión.

Este sábado acudirá a manifestarse y a ver si el presidente Andrés Manuel López Obrador puede asegurar la seguridad en esa carretera que consta de alrededor de 160 kilómetros, ya que no hay vigilancia, por lo que el caso de su hija tiende a repetirse.

Adrián LeBarón manifestó que en reiteradas ocasiones ha pedido que se designe terroristas a los integrantes del crimen organizado, sin embargo parece ser que falta voluntad política.